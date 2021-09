“Yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted el lugar y la fecha para un debate sobre democracia. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina estamos listo para darlo”, expresó Maduro en la cumbre de Celac.

Volvió a dirigirse al mandamás reiterando nuevamente que éste ‘ponga la calle, fecha y el lugar’ para un debate. En todo caso, de igual manera solicitó al presidente de México, Manuel Antonio López Obrador, que sea quien lo haga.

“Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto y sin exclusiones”, acotó.

La respuesta se da luego que Abdo Benítez haya reafirmado su postura en contra del Gobierno de Venezuela. “Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido representa un reconocimiento al Gobierno de Maduro, no hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, resaltó el mandatario y sostuvo que no hay otro camino que no sea la democracia.

Cabe mencionar que la VI Cumbre de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) se desarrolló en México este sábado, donde participaron líderes de varios países.