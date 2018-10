Vencer el miedo y no esperar es la consigna porque el cáncer se cura en estadios tempranos y permite aplicar tratamientos menos agresivos para llegar a la cura, destacó el doctor Nelson Mitsui, director del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

En cada Octubre Rosa no hay nada que celebrar, aseguró el profesional, sino más bien es una recordación para que la mayor cantidad de información posible llegue a las mujeres y que estas entiendan que la consulta precoz puede cambiar el rumbo de la enfermedad detectada.

El autoexamen es una de las prácticas más promocionadas que permite, en principio, detectar alguna anomalía en los senos y el encontrar algún nódulo, dureza móvil o quieta no necesariamente es cáncer, puede tratarse de un tumor benigno, señaló el profesional.

Mitsui insistió en que todo es válido para llegar a tiempo por lo que al encontrar algo durante la palpación puede ser una signo de alerta que no debe pasarse por alto.

“No siempre es cáncer, obviamente es un signo de alerta que obliga a consultar pero no siempre es cáncer, hay casos de tumores benignos y el detectar las anomalías obligan a consultar y hacerse los estudios correspondientes”, señala.

El miedo es un mecanismo de defensa que por lo general es la primera reacción pero que sí o sí hay que vencerlo y enfrentarlo teniendo la certeza que cuanto antes se recurra al especialista hay mucha mayor posibilidad de cura.

“Existe una alta tasa de curación del cáncer de mamas y es con la promoción y prevención de la salud que se llega a la detección temprana que resulta mucho más barato porque no requiere de quimioterapia ni radioterapia y es posible hacerlo con un tratamiento menos agresivo y llegar a la cura”, detalló Mitsui.

En lo que va el año, el INCAN recibió a 350 nuevas pacientes con cáncer de mamas, frente a las 647 del 2017 según registros del Departamento de Bioestadística de la institución. Mitsui cree que el cantidad de diagnósticos puede aumentar aún en los últimos meses del año debido a que octubre es el mes en el que más mujeres recurren a hacerse los controles correspondientes.

En el INCAN todo es gratuito, desde la detección y el tratamiento y se gerencia para que cada paciente reciba las drogas que requiere el tratamiento indicado y se ofrece las tres herramientas básicas: Cirugía Oncológica, Oncología Clínica con Quimioterapia, Oncología con Radioterapia, Cuidados Paliativos, Psicología y Nutrición.

Equipamientos insuficientes y necesidad de inversión

En cuanto a equipamientos disponibles para el tratamiento del cáncer, Mitsui indicó que cuentan con lo necesario pero resulta insuficiente por la alta demanda tanto en el acelerador lineal, el equipo de radioterapia y la braquiterapia, únicos en el sistema público.

“Tenemos el equipamiento pero es insuficiente por eso es que los pacientes esperan para iniciar los tratamientos y no contamos con la resonancia magnética nuclear para estadificar los cánceres y sería fantástico contar con ese equipo para beneficio de los pacientes con pocos recursos para acceder a ese estudio en el sector privado”, afirmó.

Sobre el punto, adelantó que en tratativas con el gobierno de Japón, a quien le fue presentado un proyecto, se solicitó la cooperación para contar con el equipamiento de resonancia nuclear y fue aceptada por lo que en menos de un año se podría contar con ese estudio en el sector público.

El Pet Scan es otro estudio costoso que puede rondar entre los 500 y 1000 dólares, monto que no es posible cubrir para un paciente de mediano poder adquisitivo. Este estudio permite conocer el estadio del tumor y darle seguimiento a la enfermedad

El aparato de tomografía disponible en el servicio es bueno pero está sobrecargado porque es utilizado también para marcar los lugares donde la radioterapia debe atacar el tumor del paciente.

Cálculo de medicamentos y convenios vencidos

El MSP atraviesa con serios problemas de deudas con farmacéuticas y esto impacta directamente en los pacientes sin embargo, Mitsui aseguró que solo una droga no está disponible del listado ni no pasa por una cuestión de gestión ni presupuesto sino de faltante por parte del proveedor.

“Es un problema que escapa a todo, el importador no tenía y dentro de la batería de drogas oncológicas la Ciclofosfamida es la que no tenemos y se estaría recibiendo la próxima semana, el resto es proveído a los pacientes del INCAN”, aseguró.

Con respecto a la entrega de medicamentos para el tratamiento de pacientes de otros servicios como el Hospital de Clínicas, Mitsui indicó que el convenio firmado anteriormente entre del decano de Medicina y el ex ministro de Salud venció hace un año y no fue renovado, lo que impide que los medicamentos sigan siendo entregados a los pacientes.

“Hasta ese entonces el paciente con problemas oncológicos llegaba con todos los documentos, diagnósticos, orden del médico con la indicación y se les proveía y ese convenio venció hace un año y al asumir hace dos meses me percaté de eso y no puedo entregar medicamentos costosos no habiendo un documento que me respalde. Me comuniqué con el doctor de Clínicas para la firma del convenio y esa rúbrica la tienen que realizar el decano de Medicina y el ministro de Salud, no está en manos del INCAN”, aclaró.

Explicó que las compras de medicamentos se realizan de acuerdo a la cantidad de pacientes que inician tratamientos y se calcula el consumo anual y si en ese cálculo ingresan nuevos pacientes de otras instituciones, habrá faltantes todo el año.

“Lo que hay que hacer es un cálculo de los pacientes que tienen las otras instituciones y hacer las compras en base a la compra global, por eso se tiene el problema de desabastecimiento, no se hace de manera correcta sobre la cantidad de pacientes y es una cuestión administrativa, son números y cálculos y esto crece año a año, lastimosamente las cifras del cáncer no se detienen”, puntualizó.