El director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, explicó que antes de superar cada fase de la cuarentena sanitaria, se realizará una evaluación del funcionamiento de los sectores habilitados para determinar si aumentaron o no los casos, las internaciones, etc.

“Son varios indicadores que vamos a ir transparentando para que ver qué hacemos: avanzamos en activar un grupo económico más, nos quedamos igual o inclusive si estamos mal, retroceder y volver a cerrar los grupos activados”, comentó Sequera.

Resaltó que el concepto de una cuarentena inteligente apunta a estudiar las evidencias científicas y según esto ajustar el plan y los conceptos, adelantando o postergando la inclusión de sectores dentro del plan.

POR QUÉ NO A LOS EVENTOS Y GRANDES AGLOMERACIONES

Sequera dio ejemplos de por qué se decide por ciertos sectores por encima de otros.

“En personas que trabajan con grupos que conocen, fábricas u oficinas, si tenemos un infectado podemos a todo ese entorno enviarlo a cuarentena y controlarlo epidemiológicamente, no así, si me voy a un bar a un restaurante, a un concierto, por eso las medidas de frenar todo lo que son grandes aglomeraciones, un concierto aunque se al aire libre, no conozco a ese entorno entonces si tuve un enfermo no sé a cuántas personas de ese entorno voy a tener que encuarentenar”, comentó.

Suponiendo que todo marche sobre ruedas, la cuarentena inteligente comenzará este lunes 4 de mayo y se dará en cuatro fases:

La primera incluye a industrias, fábricas en general, talleres mecánicos y obras públicas y civiles en primera etapa de cimiento y estructura, debido a que el espacio es todavía lo suficientemente amplio y la distancia entre los trabajadores es sobrada, según explicó el viceministro de Salud, Julio Rolón.

También a prestadores de servicios en el local del cliente (con hasta tres personas): peluqueros, manicuristas, servicio doméstico, jardineros, plomeros, carpinteros, pintores, electricistas, abogados, contadores, asesores, etc.

Asimismo, todos los “deliverys” y servicios de cobranzas además de la actividad física individual.

SEGUNDA FASE INICIARÁ EL 25 DE MAYO

Si la primera fase queda superada, la segunda comenzará el 25 de mayo con la apertura tiendas comerciales de hasta 800 m2, esto abarca todo tipo de comercios individuales, es decir, no incluye a shoppings, galerías, paseos, etc.

Igualmente funcionarán las oficinas corporativas, las obras civiles en general.

Además, los eventos culturales y deportes profesionales, sin espectadores. Esto no implica que necesariamente volverá el fútbol de primera, pues la decisión quedará en manos de la APF.

TERCERA FASE: 15 DE JUNIO

Aquí entrarán las tiendas comerciales con más de 800 m2, pero sin habilitar patios de comidas, ni salas de juegos u otras áreas de esparcimiento.

También abarca complejos deportivos sin espectadores: gimnasios, academias y polideportivos.

CUARTA ETAPA: 6 DE JULIO

Los bares, restaurantes, hospedajes en general y eventos volverían en esta última fase si las tres anteriores son superadas como espera el Ministerio. No obstante, todas estas fechas están sujetas a la efectividad de las mismas.