El fiscal Deny Yoon Park, uno de los agentes que formaron parte del operativo “Status”, mencionó a la radio 730 AM que en la fecha realizaron 11 allanamientos de distintas propiedades en Pedro Juan Caballero. El procedimiento se desarrolló para dar con los cabecillas de una banda de narcotraficantes brasileños (clan García Morínigo) que hacía lavado de su dinero sucio en nuestro país.

Según indicó el agente fiscal, el vecino país inició una investigación en el 2014 porque la banda criminal estaba traficando droga desde nuestro país. Se estima que hasta la fecha habrían movido unas 3 toneladas de cocaína, que tiene un valor multimillonario. Se desconoce el volumen de lavado de dinero que hicieron en Paraguay, porque es bastante voluminoso, de acuerdo con el investigador. Ahora se indagará dicho valor y los bienes que fueron adquiridos mediante el narcotráfico.

En cuánto a cómo era el lavado, Park contó que todo apunta a que los narcos metían el dinero mediante una playa de vehículos de lujo. En ese sentido en la fecha también fue allanada la concesionaria Alfacom Automotores, ubicada en Pedro Juan Caballero. Esta empresa sería clave dentro del esquema de lavado de dinero a través de vehículos de alta gama.

El fiscal mencionó que tras ingresar el dinero mediante esta concesionaria, iba a parar a la casa de cambios donde se disfrazaban los bienes adquiridos. “Hay que verificar si la casa de cambios realizó o no reportes. Utilizaban un esquema para que no sea verificable si el dinero era o no del narcotráfico”.

Así también fue allanada una veterinaria de la zona, allí se encontraron facturas con las que simulaban actividades comerciales lícitas también para el lavado de dinero.

Supuesta veterinaria dentro del esquema de #LlavadoDeDinero. Al llegar la comitiva se encontró con 3 perritos que fueron resguardados y puestos a salvo. En el local se hallaron cientos de facturas con operaciones simuladas. pic.twitter.com/HZMYYJjPxe — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) September 11, 2020

MÁS SOBRE EL EL CLAN Y EL OPERATIVO

El asiento principal de esta organización del tráfico de drogas respecto a las actividades de Lavado de Dinero en nuestro país sería la ciudad de Pedro Juan Caballero y en Brasil sería la ciudad de Campo Grande, donde se encontrarían las empresas que fueron creadas para disimular el producto del ilícito, como así también se cuentan con informaciones de inteligencia que indican la existencia de empresas en nuestro país para el lavado de dinero a través de testaferros, quienes serían personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza.

Según los datos de inteligencia manejados por la Policía Federal, ya han sido incautados en el Brasil grandes cargamentos de cocaína a cargo de esta organización criminal, y ya fueron detenidas las personas encargadas de los traslados de la droga.

Para concretar sus movimientos de carácter financiero, referentes a pagos necesarios para concretar logísticas de la organización, cambios de divisas y circulación del dinero que sería producto del tráfico de drogas, estarían utilizando casas de cambios que se encuentran en la ciudad de Pedro Juan Caballero, mediante la colaboración de una persona vinculada directamente a la casa de Cambio denominada ZAFRA CAMBIOS S.A. y quien estaría en conocimiento de las actividades ilícitas y del origen ilícito del dinero y que mediante una comisión recibida estaría autorizando todas las transacciones realizadas por los miembros de esta organización.

Los objetivos de esta investigación, quienes forman parte del clan familiar Garcia Morinigo, han sido identificados como Emidio Morinigo Ximenes, líder de la organización, y sus hijos Jefferson Garcia Morinigo, Kleber Garcia Morinigo, quienes coordinan las actividades ilícitas con su padre y Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien sería como un contador de la organización a cargo de la logística financiera del grupo, todos de nacionalidad brasilera, quienes residen en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Todos estos objetivos señalados cuentan con mandatos de Prisión por parte de las autoridades de la República Federativa del Brasil, conforme a una investigación llevada a cabo por la Policía Federal, por los hechos de Tráfico de Drogas, Lavado de dinero y Organización criminal, según datos obrantes en la investigación.

Igualmente, de acuerdo a las informaciones recibidas, el objetivo que estaría colaborando con la organización mediante la mencionada caso de cambio, fue identificado como Julio Cesar Duarte Servian, de nacionalidad paraguaya, y quien ya posee orden de detención fiscal en el marco a la presente investigación y será sometido a dicho proceso relacionado a los hechos ilícitos que lo vinculan con la mencionada organización criminal.

Otros allanamientos se dieron en la empresa Grupo Factor, estancia de la familia Morínigo, las casas de cambio Zafra y Uniexpress, y las viviendas de Julio César Servían, Emidio Morínigo, Jefferson García Morínigo, Kleber Morínigo, Robson Ajala, Luis Alberto Benítez y la que está ubicada frente a la empresa del grupo Factor.

La valoración total de los bienes que pasarán en manos del estado Paraguayo mediante este gran golpe ronda los 30 millones de dólares americanos, de acuerdo a lo estimado por la Senad.