Las fronteras terrestres de Argentina continúan cerradas, pese al anuncio de apertura desde el 1 de octubre. Un ciudadano argentino que se encuentra en Paraguay desde febrero del 2020, intentó volver a su país hoy, pero no le permitieron el ingreso.

Fernando Cáceres es el ciudadano de nacionalidad de argentina que se encuentra varado en Paraguay con su familia.

El joven llegó a nuestro país en febrero del 2020 por motivos particulares y al enterarse de que hoy se abrían las fronteras, intentó cruzar esta mañana el puente Encarnación-Posadas. Sin embargo, las autoridades argentinas les impidieron el ingreso.

“Estamos esperando que abran las fronteras, no queda otra, yo entré el 24 de febrero del 2020, pasé con un vehículo y me quedé con toda la familia, ya no pude volver”, comentó Cáceres en conversación con la corresponsal del Gen en Encarnación, Rocío Gómez.

Ante esta adversidad, Cáceres inscribió a dos de sus tres hijos al colegio. El mayor debe recibir el título de bachiller, pero no podrá, ya que le exigen un documento legalizado por las autoridades educativas de Argentina. Felizmente su hija menor aun no va a la escuela.

Sobre su experiencia en Paraguay, el hombre contó que él, su esposa y su hijo mayor ya recibieron las dos dosis de Pfizer y que están muy contentos por eso. Comentó que en este tiempo vivió en la casa de su suegra y que se mantuvo mediante los alquileres de propiedades en su país, a través de transferencias enviadas por sus hermanos.