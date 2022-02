De los 53 que se requieren para iniciar el enjuiciamiento, se tendrían 38 votos. Sin embargo, el diputado colorado Walter Harms manifestó al canal Gen que está confiado en que conseguirán los números, ya que eso es lo que la ciudadanía quiere, “hay un rechazo muy grande hacia la gestión de Arnaldo Giuzzio”.

“Hay cuestiones que nada tienen que ver, el circo que montó Lilian Samaniego con la supuesta denuncia de Giuzzio, cuando fue convocado en realidad para hablar de la inseguridad; de coherencia y firmeza no tiene nada”, expuso sobre la actuación de ayer del Ministro del Interior ante la Comisión Permanente del Congreso.

Esta situación, a su parecer, es preocupante para el partido político porque desde el oficialismo se creó una guerra ficticia entre Giuzzio y Horacio Cartes. “No creo que nuestro líder esté muy preocupado por lo que diga Giuzzio. El mismo discurso fantasioso que esta es una guerra contra la mafia”, esgrimió.

Se preguntó quién es el que ata las manos al presidente Mario Abdo Benítez para que no cambie a su cuestionado Secretario de Estado. “Estamos del lado de la ciudadanía, acá no se tomó nota de nada y no hay evaluaciones. No toma nota de lo que le reclama la ciudadanía, lo cual genera un amplio rechazo a la gestión del presidente”, reclamó.

A pedido de 28 diputados, se convocó para hoy a las 10:00 horas una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para analizar el pedido de juicio político del ministro Arnaldo Giuzzio.

El libelo acusatorio señala hechos de mal desempeño de funciones del ministro Giuzzio, “quien es la autoridad superior del Ministerio, designado por el Poder Ejecutivo, con la principal función de tener a su cargo la dirección superior de los organismos encargados de la seguridad interna del país”.

Sostiene que el titular de esta cartera debe formular políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interna; elaborar la doctrina; planes; y conducir acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad, lo cual no ocurre.

“Se vive una realidad nacional donde el actual ministro Giuzzio no cumple con la mayoría de sus funciones, ya que actualmente se percibe un descontrol en cuanto a la seguridad interna del país, con una rutina opacada por inseguridad, delincuencia; perpetrándose crímenes de todo tipo”, dice el documento.

Entre los motivos de acusación se citan hechos de secuestro y los cada vez más frecuentes actos de sicariato, en distintos puntos del país.

Del secuestro, los diputados señalan que se trata de un delito que se viene consolidando “sin que exista una política desde el Ministerio del Interior para que esta situación sea revertida”.

Respecto al sicariato, aseguran que “es una situación sumamente grave que se vino incrementado notoriamente en la gestión de Giuzzio”.

Finalmente, el libelo acusatorio también apunta a hechos de corrupción, como los del último caso de público conocimiento, donde ordenes de captura internacional fueron borradas del sistema de base de datos.

Según los legisladores, esto ocurre por la falta de una lucha real y efectiva de quien debe estar al frente de ello; es decir, el Ministro del Interior.