Alrededor de 300 fun­cionarios contrata­dos de la Dirección Nacional de Correos del Para­guay (Dinacopa), bajo la admi­nistración de Luis Fernando Servín, no cobran sus salarios desde el pasado mes de noviem­bre ni tampoco cobraron sus respectivos aguinaldos. Sin embargo, y lo llamativo del caso, según denuncian, es que en la institución sí hay recur­sos suficientes para compras innecesarias como, por ejem­plo, la adquisición directa de doce chalecos antibalas por un valor total de G. 42.000.000.

Los trabajadores se encuentran indignados por tal situación, ya que además del incumpli­miento en sus pagos a través de una circular fueron infor­mados de que ya no serán con­tratados para este año (2020). Ellos temen que al no ser con­tratados ya no puedan cobrar sus sueldos pendientes, ya que en estos meses y a pesar de las varias denuncias que vienen realizado a través de los medios de prensa, siguen en la misma situación.







Ante los numerosos reclamos de los afectados, a finales del mes de diciembre recibieron un mensaje de Víctor Agüero, ase­sor general, quien utilizó como vía un grupo de Whatsapp para informarles que han sido pro­cesados en su totalidad los sala­rios pendientes de noviembre y diciembre así como el agui­naldo 2019 de los contratados.

Pero al parecer esto se trató nada más que de una estra­tegia para tranquilizarlos, ya que en un segundo mensaje se les informa nuevamente que las acreditaciones se harán a partir de la habilitación del plan de caja y plan financiero de la Dinacopa para el mes de enero, de manera progresiva y de acuerdo a los ingresos que vaya generando el ente. Esto quiere decir que el pago podría concretarse a partir de este mes, pero nuevamente depen­diendo de la disponibilidad de recursos con que cuente la ins­titución.

CHALECOS ANTIBALAS Y OTROS

Como lo mencionamos ante­riormente, mayor fue la indig­nación de los contratados al ver el llamado a licitación publi­cado por la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públi­cas (DNCP) el pasado mes de noviembre (2019), sobre la adquisición de doce chalecos antibalas para la Dinacopa. Hay que tener en cuenta que son apenas siete los funciona­rios que trabajan en la entrega de valores y el recorrido lo hacen en vehículos alquilados sin ningún tipo de seguridad. Para peor, hasta la fecha nin­guno de ellos fue dotado de los chalecos, según mencionaron nuestras fuentes.

La empresa beneficiada con la adjudicación directa para la provisión de los equipos es la firma Hard & Soft SA. Cada chaleco se ofertó a G. 3.500.000, lo que totaliza la suma de G. 42.000.000. Si bien el dinero no es mucho y no está demás dotar de los ele­mentos de seguridad a los fun­cionarios, lo que se cuestiona es que el argumento para incum­plir con los mismos es la falta de recursos económicos, pero sí hay suficiente para comprar chalecos antibalas. Para los funcionarios, esto da la pauta de que la situación no está tan mal como pintan los directivos.

No sería la primera vez que en Correos prioricen las compras superfluas antes que los pagos a los colaboradores. En agosto pasado se llamó a licitación por valor de G. 81.857.000 para la adquisición de equipos infor­máticos; además habría otros casos similares, según mani­fiestan.

DESALOJOS

Otro hecho llamativo es que recientemente la agencia de la Dirección Nacional de Correos, ubicada dentro del Shopping del Sol, habría sido desalojada por falta de pago del alquiler. La deuda total oscilaría los G. 114.000.000, por más de un año de incumplimiento, según nuestra fuente.

Pero no sería la primera vez que sucede este tipo de hechos en la administración Servín. Habría pasado lo mismo con la agencia de Ñemby, que tras incumplir con el pago del arrendamiento debió ser trasladada hasta la ciudad de San Antonio. Tam­bién se vio afectada la agencia de Lambaré, que fue derivada a Villa Elisa y de ahí nuevamente fue llevada hasta la Terminal de Ómnibus de Asunción. Todo por falta de pago de los alquileres correspondientes.

Los propios afectados mani­fiestan que en la institución habría un despilfarro del dinero público, motivo por el cual piden a las autoridades que tomen medidas ante estas situaciones, ya sea el Ministe­rio Público, la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción (Senac) o la propia Contraloría General de la República (CGR).

SEPA MÁS

Nepotismo en Correos

El despilfarro del dinero público no sería la única irregularidad dentro de la institución. Recientemente, La Nación realizó varias publicaciones en las que se destaparon casos de supuesto nepo­tismo e incluso planillerismo.

Uno de los más significativos es la contratación de Ronald Díaz, esposo de la asesora jurídica Delia Noemí Guerrero, quien fue beneficiado sin concurso alguno con un millonario contrato para la prestación de servicios de trans­porte de valores para la institución.

Aunque la Dinacopa intentó justificar el hecho diciendo que Guerrero ingresó al ente ya des­pués de que su marido haya sido contratado, nuestro diario acce­dió a documentos en los que se pudo comprobar que la mujer está en la Dinacopa ya desde el mes de julio del año pasado (2018). A pesar de todo, ambos continúan firmes en el ente.