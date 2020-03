Las empresas TDP SA (tarjeta MAS) y EPAS SA (tarjeta Jaha) están en pie de guerra al acusarse de no ajustarse a la normativa del billetaje electrónico. El Viceministerio de Transporte pide dejar de lado la competencia empresarial y abocarse a mejorar el servicio, pero no toma decisiones firmes para subsanar el impasse.

En el programa Cara o Cruz (Unicanal) estuvieron Rodrigo Rodi, representante de la empresa TDP, y César Ruiz Díaz, de la firma Epas que nuclea a los empresarios del transporte público que ofrecen la tarjeta para el billetaje electrónico. Ambos se acusaron de poner trabas al proceso de implementación de la forma de pago digital para el sistema de transporte público.

Desde la empresa TDP se acusa a Epas de supuestamente sabotear el proceso al emitir tarjetas vencidas siendo que deben tener una duración de 10 años y además presuntamente prohibir que en las bocas de cobranza de Epas se puedan recargar las tarjetas de la competencia. A eso se suma que el Viceministerio de Transporte le suspendió el servicio de carga remota, el cual brindaba enormes beneficios al usuario.

La carga remota solamente tenía TPD y permitía al usuario hacer las recargas de sus tarjetas mediante el sistema bancario y hasta sus teléfonos celulares, pero como Epas no ofrecía este sistema, el Viceministerio decidió suspenderlo.

Billetaje Electrónico | Guerra de Empresas.



“Ya no sabemos qué pensar, si es o no un sabotaje o son solo errores cometidos por la etapa temprana del sistema” | Rodrigo Rodi (empresa TDP - Tarjeta Más). #COCPY pic.twitter.com/NuTPN1TTiu — Cara o Cruz (@caraocruzpy) March 2, 2020

Mientras que desde Epas se acusa a TDP de no ajustarse a la normativa, al no querer que las tarjetas de los estudiantes tengan una recarga diferencial. Además Ruiz Díaz desmintió que rechacen las recargas a las tarjetas que no son de su empresa.

Billetaje Electrónico.



“Se dijo que el sector del transporte es el que quiere boicotear. Cetrapam tiene invertido G. 20 mil millones, ¿les parece que nosotros invertiríamos ese monto para sabotear un proyecto? eso es de necios y necios no somos” | César Ruíz Díaz. #COCPY pic.twitter.com/Sg4vdRrDd9 — Cara o Cruz (@caraocruzpy) March 2, 2020

Billetaje Electrónico

¿Competencia desleal?



“La tarjeta Jaha no es interoperable en este momento. Nuestros usuarios denuncian que quieren hacer la recarga en Aquí Pago y Pago Express y le niegan la recarga por ser de Más” | Rodrigo Rodi (empresa TDP - Tarjeta Más). #COCPY pic.twitter.com/vUVo4W9yht — Cara o Cruz (@caraocruzpy) March 2, 2020

TRANSPORTE PIDE ENTENDIMIENTO

En entrevista con la radio 650 AM, Pedro Britos, viceministro de Transporte, fue consultado sobre la situación actual del sistema de transporte público. Al respecto aseguró que funciona bien, “independientemente de algunos problemas que seguramente se van a ir subsanando”.

Más de 700.000 personas ya viajaron con tarjetas en el transporte público, según resaltó. La autoridad agregó que aún es una dificultad que no todos los buses posean los validadores. Actualmente estos lectores se encuentran en el 65 % de la flota y eso produce una desmotivación para los usuarios, según reconoció.

Hoy se instalaron 300 validadores y se espera que se cubra el 100% de las líneas para abril o mayo, dependiendo siempre de la predisposición de ambas empresas y de los transportistas.

“Desde que nos propusimos sacar este proyecto tan postergado mencionamos que la mejor estrategia siempre fue la transparencia y que ambas empresas tomen las decisiones. Nosotros instalamos mesas de trabajo acá”, indicó.

En cuanto a la carga remota, dijo que ese punto fue debatido y que coincidieron que su impacto aún era muy bajo porque solamente 200 o 300 personas utilizaron ese sistema. “Tuvimos un debate y nos pareció prudente suspender hasta tener una solución y que sea interoperable. Eso lo vamos a solucionar. Concuerdo que es una innovación que brinda una herramienta más al usuario porque es más cómodo”, dijo.

“Esto tenemos que solucionarlo en casa, acá en el Viceministerio. Si ambas empresas se meten en la competencia, siempre habrá cuestionamientos. Hay que verlo desde el lado de la transparencia del sistema de transporte público, se sincerará el pago de subsidio porque se pagará por cada pasajero. Es natural que compitan, pero si vamos por ese camino, vamos a tener muchas dificultades por la falta de entendimiento. Deben cooperar al 100% porque son un matrimonio. Si existe un problema en una de las empresas, repercute en la otra”, dijo Britos.