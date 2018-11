Ante el reclamo ciudadano por la disminución de la presencia de los linces (a causa del corte del presupuesto que hizo el nuevo Gobierno cuando asumió, pero que luego reculó), la Comandancia sacará en las calles a más uniformados motorizados.

El nuevo comandante de la Policía, Walter Vázquez, aseguró a la 730 AM que el Grupo Lince no será disminuido y que dentro de un mes 100 agentes más estarán en las calles. “Vamos a copar el microcentro, Asunción y el área Central”, prometió.

Sostuvo que estos jóvenes policías ayudan a la tarea preventiva y que por lo tanto “no se va a terminar” el grupo operativo.

Por otra parte, Vázquez prometió “barrer” con los policías corruptos, sobre quienes dijo que no tienen cabida en la institución. “Todos los casos que ocurren son sometidos a Asuntos Internos. Ellos dictaminan y si tienen que pasar a justicia ordinaria, deben pasar. Estamos acá para prevenir y proteger la vida de las personas. Aquel que no está en ese camino, no tiene nada que hacer en la institución. Si tienen que ir a Tacumbú o la Agrupación, allí irán a parar”, remarcó.