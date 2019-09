Salim Abud reportó que durante la jornada del sábado estaba en compañía de su hija en la plaza Solares de la ciudad de Lambaré, cuando visualizó el destrozo. “Estaba en compañía de mi hija de ocho años. Ella me dice: ¿papá, por qué hace esto la gente y no cuidan los libros? Me partió el corazón”, tuiteó.

Los libros y revistas donadas para la biblioteca callejera estaban destrozados y desperdigados por el suelo. Abud agregó que no considera que haya sido producto del viento, en atención que materiales pesados también estaban tirados.

Que necesidad hay de ser vándalos y matar la literatura que con pasión hay gente que contribuye a la cultura #Libros #Lambare #Bibliotecacallejera pic.twitter.com/8PcPUusyqR — Salim (@salim_abud) September 14, 2019

La estructura, que está montada con un motocarro cargado con los ejemplares, fue inaugurada en el mes de mayo pasado para fomentar la lectura en los niños y los jóvenes, además de poner a prueba la honestidad.

34 A NIVEL PAÍS

En contrapartida, durante la misma jornada fue inaugurada una Biblioteca Callejera al barrio Las Mercedes, donde se instaló el estante número 34 a nivel país.

La señora Rossana Estragó, integrante del grupo Bibliotecas Callejeras, indicó a HOY que el estante repleto de libros está sobre la calle Padre Cardozo esquina Intendentes Militares, frente a la Iglesia de Las Mercedes.

“Es un ejercicio de honestidad”, comentó Estragó y explicó que desde la primera inauguración hecha en octubre del año pasado hasta hoy, solo han tenido un caso de saqueo en Coronel Oviedo, donde una recicladora vació el estante. Sin embargo, a eso se suma lo ocurrido horas después en Lambaré.