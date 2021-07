La Cámara de Apelación rechazó una recusación planteada por la defensa del ex senador Víctor Bogado contra la jueza María Fernanda García de Zúñiga y de esta manera la confirma para llevar adelante el juicio oral.

Los camaristras Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos, rechazaron por improcedente la recusación de la magistrada y la habilitan a fijar una nueva fecha de inicio del juicio contra Víctor Bogado en el marco de la querella que le planteó la diputada liberal Celeste Amarilla por el hecho de denigración de la memoria de un muerto.

De esta manera ya no existen trabas que impidan que el ex senador sea llevado por segunda vez a un juicio de este proceso que se inició hace más de dos años y que hasta la fecha no puede concluir.

La diputada Amarilla querelló a Bogado por haber calumniado la memoria de su esposo quien falleció en el 2017 el ingeniero Franklin Boccia.