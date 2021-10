El torero Antonio Caballero sufrió graves heridas tras la cornada que le produjo un toro durante una corrida en la ciudad Pirayú. El mismo fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial de la zona. Tras el susto, habló con radio Monumental y minimizó el accidente, al momento de indicar que seguirá participando en los eventos.

“Son gajes del oficio decimos nosotros los toreros cuando aveces nos alcanza el toro. Yo no voy a dejar el oficio, esto es nada con todos los años que llevo y lo que ya me hicieron los toros, yo ya tuve muchos accidentes pero esto no fue nada, son cosas que pasan en este arte. No pienso dejar este vicio porque cuando escucho la bandita ya me pica todo por torear y me da piel de gallina”, indicó

El hombre, quien se desempeña como enfermero en el Hospital Distrital de Paraguarí, empezó como torero desde los 14 años y gracias a las corridas pudo solventar sus estudios. Su primer accidente fue a los 16 años, cuando tuvo 17 puntos en el muslo. Durante su carrera como torero ya fue clavado en el cuello, tuvo una cirugía de rodilla y se le rompió una pierna.

En esta oportunidad, Caballero comentó que quiso hacer su pirueta y justo el toro se movió cuando iba a hacer el trampolín. “Se movió el toro y allí me descoló y se fue sobre mí y me pisó todito. Lastimosamente tuve unos cortes pero gracias a Dios ya me estoy recuperando. Pisotón lo que tuve en la cabeza y parte de la cara”, comentó.

Señaló que dentro de 15 días ya va a sanar y estará listo para su próximo show, dejando en claro que no piensa dejar la carrera. “Somo le quiero a mi familia también le quiero al torín”, expresó.

Durante la entrevista, el hombre indicó que ellos no maltratan al animal, sino que únicamente hacen las piruetas y luego lo meten de vuelta al corral, no es que lo terminan matando como sí lo hacen en otras culturas.

Además contó que existe una escuela taurina para ser torero. Depende de cada uno cuánto tiempo estudiar; 1 año o 6 meses suele durar. “Si uno tiene las hagallas para entrar, ya está. A los 10 años ya se puede ingresar a la escuela. 15 y 16 años ya tiene la fuerza para enfrentarse al toro”, resaltó.