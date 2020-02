Según el documento, este consejo estará compuesto por tres representantes de las entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza pública y dos representan­tes de las privadas. Entre las atribuciones del consejo con­sultivo se encuentran la emi­sión de opiniones de carácter general, normas, modelos de balance, estadísticas, etc. Ade­más de opiniones sobre cues­tiones de orden general. Estos aspectos fueron rechazados por representantes de varios sindicatos, especialmente por el Sindicato de Trabaja­dores de la Ande (Sitrande), cuyo representante, José Pineda, expresó que des­confía y tiene serias dudas de que el proyecto pueda servir, y menos aún de que cumpla la función de pro­tector de los fondos.

“En la época de Wasmosy nos habían dicho que si se pri­vatizaban los fondos en 10 años iban a quebrar todos. Eso no pasó y no va a pasar”, manifestó el sindicalista. Por su parte, el ministro de Hacienda, Benigno López, explicó que el fin de la super­intendencia es controlar los fondos y que los jubilados no pueden ser contralores y con­trolados al mismo tiempo.

“Lo que se pretende es la pro­tección de los ahorros que tienen los paraguayos en las cajas de jubilaciones. Casi no hay cambios sustanciales, es mucho más simple, pero tiene la misma estructura que la anterior”, dijo el ministro.