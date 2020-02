Desde el 2009 Paraguay es declarado endémico con periodos epidémicos e interepidémicos y a partir de esa fecha todos los años hay epidemias pequeñas y grandes y las dos grandes históricamente fueron las del 2013 y 2016; en la primera los casos superaron los 150 mil y en la segunda se dispararon y fueron más de 200 mil y en todas se tuvo un promedio de 15 a 25 muertos por epidemia.

La epidemia actual es la que rompe récords de las dos grandes anteriores y la diferencian varios factores con el predominio del serotipo 4 que si bien circula desde el 2011 no lo hizo de manera masiva y es así que gran parte de la población está susceptible a desarrollar la enfermedad.

Está presente en el 95% de los casos y el 5% corresponde al serotipo 2, con el que se tienen casos más graves y muertes.

El Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud explicó que luego de cada epidemia hay una pausa y un silencio de por lo menos un año y luego vuelve a escalar el virus porque la población que enfermó de dengue tiene inmunidad por seis meses ante los demás serotipos y de por vida al que le afectó.

En esta epidemia, los menos afectados son los niños y los adultos mayores y en los últimos 10 años el 80% de los casos se dio en la población de entre 15 y 40 años y otra vez en esta franja entre los de 20 y 30 años años y esto se da por que es la población más expuesta al virus porque trabaja o estudia o ambas cosas fuera de la casa.

“Los niños y los bebés están más protegidos y se mantienen más en la casa y si allí se toman las precauciones difícilmente se enferme porque no se expone al peligro”, indicó.

Pero así como son menos los que se enferman en esta franja son los que desarrollan las formas más graves y en esta epidemia forman parte del grupo de personas fallecidas por dengue, un niño menor de 4 años, un adulto mayor y otros con comorbilidades.

El pico en febrero

En esta semana y la próxima se espera que la epidemia llegue a un pico con un disparo de notificaciones que ya se duplicaron en la primera semana del año. Ahora se presentó una desaceleración de los casos pero siguen aumentando y el foco en Asunción y Central está apuntando al interior del país en departamentos como Cordillera, Paraguari, Concepción y Boquerón.

“La perspectiva era superar las 2000 notificaciones semanales y se pasó esa cifra a 4.000, 6.000 y 16.0000 y aumentaron mucho los casos semanales y era la señal se entrábamos o no a otra fase y se podría dar una meseta de un mes y descender”, explicó.

En términos epidémicos es probable que la epidemia siga el patrón y otra se tendrá cuando circule un serotipo que hace tiempo no circula que es el tipo 3.

“Circuló antes del 2009 y nunca más pero las personas que lo tuvieron ya son adultas o adultas mayores y los que no lo tuvieron hoy están en la franja de riesgo porque antes eran niños entonces están susceptibles y si se trae al país por ejemplo de Brasil, porque allí tienen el serotipo circulando y como nosotros tenemos el mosquito todo empieza otra vez”, alertó.

Para Sequera, lo que puede hacer la diferencia antes de la próxima epidemia son las acciones que se tomen para que su impacto sea menor.

Estrategias y aprendizaje

Cada epidemia es diferente y con cada una se aprende y en esta si bien la demanda de pacientes en los servicios está enfocado en los consultorios, el nivel de hospitalización no es igual a las epidemias anteriores. Actualmente, son 402 los pacientes internados por dengue en todo el sistema de salud y representan solo el 5% delos casos sospechosos y esto responde al la gravedad del serotipo 4 que es el predominante.

En el mundo se están probando estrategias diferentes para el control vectorial y en el país hay investigadores que quieren potenciarlas, afirmó Sequera.

La modificación genética del mosquito es una de ellas que tiene efectos colaterales por los efectos a nivel del impacto ambiental y la esterilización del mosquito además el uso de wolbachia, una bacteria presente en los insectos, menos en el Aedes aegypti pero si se le aplica al mosquito este ya no contagia el virus del dengue.

“La wolbachia es la que está cobrando más fuerza en el mundo, arios países probaron sin impacto comprobado aún y Paraguay debería ser un lugar de desarrollo de este tipo de medidas porque si se sigue haciendo lo mismo cada año no se cambiará nada”, señaló.

“Tenemos que transformar este problema que es nuestro dolor de cabeza, nuestro dolor y muerte en nuestra fuerza””, aseguró el profesional.

En ese sentido apuntó a trabajar por la gestión de residuos que no existe en el país, porque la gente sigue sin saber qué hacer con su basura. Cuestionó que no haya un soporte desde los municipios para el retiro de residuos que no son los que se producen diariamente como por ejemplo los electrodomésticos viejos y en desuso que no hay donde desecharlos, el recolector no lleva si el vecino quita afuera., lo mismo ocurre con los neumáticos y si todo esto no se mantiene en un sitio cerrado y bajo techo se convierte en criadero.

“La gente sigue poniendo el neumático viejo sobre el techo, y en el peor de los casos quema su basura porque no tiene servicio de recolección. No hay soporte desde los municipios porque su debilidad está en las ordenanzas que no tienen fuerza, los mismo la Fiscalía del Ambiente y los diferentes elementos del Estado”, indicó.

Consideró que la multa y sanción a propietarios que predios abandonados es necesario pero tiene un impacto mínimo porque no es una solución integral. “Seguimos poniendo curita nomás a la herida mientras nos seguimos golpeando”, afirmó.

La impunidad debe ser sancionada pero tiene que ir de la mano de educación ambiental y aseguró que los niños son los más conscientes y una generación que requiere de herramientas para potenciar esa conciencia.

Atacar los criaderos es fundamental, aseguró Sequera porque el 95% de estos son creados por el hombre. El 70% son residuos grandes como los objetos en desuso, un inodoro roto, una ducha vieja o una heladera que la manera de deshacerse es darle a un carritero para que los tire a la vuelta de la esquina o en un arroyo, recordó el profesional.

Otro 25% de los residuos son basuras diarias como envases, botellas y objetos pequeños que van acumulando agua y un 5% son los criaderos de la naturaleza como las concavidades de las hojas, los huecos de árboles.

“De los criaderos de la naturaleza podemos olvidarnos si nos encargamos de ese 70%, habrá mosquitos pero no como ahora y hay que trabajar para eso”, puntualizó.