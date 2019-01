En charla con radio Monumental, Marcelo contó que el día que se descubrió el caso en la casa del horror “por curioso me acerqué y hablé con los oficiales, me contaron que había gente fallecida y le llamé a mamá a avisarle que estaba frente a la casa de Bruno”.

Si bien solo había estado una vez en dicha vivienda, los intervinientes lo detuvieron y luego fue procesado por ser presunto cómplice del asesinato de Julio Rojas Delvalle (52) y Elva Graciela Rodas de Rojas (51), su hija Dalma María Rojas Rodas (25) y los dos hijos de esta, Cristian Santino Barrios Rojas (6) y Saulo Pío Nahir Rojas (4).

El joven estuvo encerrado tres meses, durante los cuales pasó tras las rejas la Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños de sus familiares y el suyo (el pasado 3 de diciembre, cuando cumplió 22 años).

“Ni a mi peor enemigo le deseo eso”, dijo respecto al encierro y añadió que al principio recibió amenazas por parte de los demás reclusos porque era tildado de “mita jukaha (asesino de niños)”, luego tuvo que soportar maltratos (agresiones físicas y verbales) de los celadores.

“Todo el día me pasaba orando de rodillas y gracias a Dios estoy en libertad”, comentó.

Antes de ser encerrado era ayudante de cocina en un local gastronómico del microcentro capitalino, trabajo que terminó perdiendo. Ahora debe comenzar de cero.

“Ante la sociedad yo soy un asesino, las personas cambiaron conmigo. Tengo que tratar de ponerme bien con mis familiares. Fueron meses duros y me cambiaron, hoy miro la vida de otra forma. Me decidí no salir a discotecas por ejemplo”, refirió.

Durante la entrevista fue consultado sobre Bruno Marabel, principal sospechoso del crimen de la familia Rojas, y al respecto recordó que llegó a compartir calabazo con él durante tres días. “Fue pesado y no me daba sueño por temor. No me llegó a hablar nada del caso. Yo solo le decía por qué no decía la verdad para que tengamos la libertad con mi hermana y la otra chica. Me llegó a decir que nosotros no teníamos nada que ver y que él hizo todo”, rememoró.

Entre las medidas impuestas al joven Marcelo para obtener su libertad figura la de no visitar o comunicarse con su hermana Aracely, quien también está implicada en este macabro caso. Lamentó en ese sentido que no pueda contactar con su familiar.