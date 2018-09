Darío Muñoz Poletti es el novio de Andrea Ribeiro Bacigalupo, hija de Carla Bacigalupo, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según el diario Abc Color, medio que expuso las fotografías que la pareja compartió en las redes sociales y luego borró.

Al respecto, el pasado sábado, en el programa la Lupa, Bacigalupo fue consultada sobre si nombró a su yerno y su respuesta fue negativa. Ante las nuevas pruebas publicadas, la Secretaria de Estado fue nuevamente abordada por radio Monumental al respecto.

“Él es un chico muy preparado y no tiene ningún vinculo familiar, tuvo anteriormente una relación con mi hija, pero hace tiempo ya no están. Esa información que se publicó en un medio es errónea, porque la ley de nepotismo no habla de ex. Hace dos meses dejó de ser el novio de mi hija“, aseguró.

ELIMINAR SALARIO MÍNIMO

Muñoz es conocido en el ámbito económico por plantear la eliminación del salario mínimo. De esta manera, según su argumento, se podrán establecer los precios con el libre mercado, para que así todas las personas puedan ofrecer sus servicios, ya sea teniendo o no estudios.

“El sueldo mínimo es lo peor que le pasó al más necesitado porque impide que este acceda a un trabajo”, según consideró Muñoz en una entrevista.

Señaló que los profesionales altamente calificados, que ofrecen servicios laborales diferenciados, ganan muy por encima del sueldo mínimo porque los consumidores o compradores están dispuestos a pagar por estos servicios calificados porque tiene cierta preferencia hacia un perfil profesional. Por otro lado, la diferenciación también puede que no sea por el lado de las altas habilidades laborales, sino por el simple hecho de que tal trabajador es de “confianza”, indicó.

Por otra parte, están los servicios laborales no diferenciados, conocidos como “manualidades”. “Los que son proveídos por personas de escasas habilidad laborales, trabajadores con bajos niveles de educación. Los trabajadores que ofrecen sus servicios laborales no diferenciados no tiene poder de precio sobre el consumidor (empresa) y no les queda otra que competir en precio para concentrar la venta de sus servicios laborales. En este segmento los servicios laborales son estándares donde al consumidor (empresa) le interesa conseguir los servicios laborales sin importar quien los ofrece. Por lo general los trabajadores de servicios no diferenciados ganan igual o por debajo del lo que hoy llamamos vulgarmente sueldo mínimo”, explicó.