La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) del Ministerio de Salud, llevó a cabo un procedimiento en conjunto con la Fiscalía donde encontraron medicamentos no autorizados para su venta elaborados en un laboratorio clandestino ubicado en la ciudad de San Lorenzo.

La DINAVISA comunica a profesionales de la salud y población en general que, como resultado de una denuncia de medicamentos elaborados en un domicilio particular en la ciudad de San Lorenzo y posterior verificación, se han identificado los citados que aparecen en el siguiente listado: Neuro -TNS Con Magnesio 250 ML, Brifer, Salbutonil JBE 125ML, Hidrovital, entre otros.







Los productos fueron encontrados en un local situado en el barrio Lucerito, San Lorenzo. El establecimiento no se encuentra habilitado por la DINAVISA y la infraestructura no reunía las mínimas condiciones para la fabricación de medicamentos de consumo humano, por lo que no se puede garantizar que contenga la calidad, eficacia, seguridad que requiere un medicamento.

En tal sentido, la DINAVISA hace un llamado a la población para que se abstenga de adquirir y consumir los citados productos, con las características notificadas en la alerta.

Recomiendan a consumir medicamentos que tengan Registro Sanitario vigente, y que estos sean únicamente adquiridos en establecimientos autorizados.

Instan, a su vez, informar sobre la venta o distribución de los productos objetos de la alerta a través de dnvs@mspbs.gov.py; así como cualquier reacción adversa relacionada con medicamentos al correo electrónico farmacovigilancia.dnvs@mspbs.gov.py. Sus datos personales y la información proporcionada serán estrictamente confidenciales.