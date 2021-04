La Ing. Mirtha Arias del Puerto, de 70 años, relató a radio Ñanduti que ingresó el martes por la noche a la página web del Ministerio de Salud para verificar sus datos y en ese momento se percató que figura que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Hizo primeramente una publicación en Facebook solicitando ayuda y posteriormente formuló la denuncia en el Departamento de Anticorrupción de la cartera sanitaria y a la Fiscalía.

“Yo me registré para recibir la vacuna para adultos mayores de 60 años cuando se anunció, como falta todavía que comience la vacunación para este grupo etario, no revisé sino hasta el martes a la noche donde me percaté que figuro como inmunizada con fecha 13 de abril en el Ministerio de Salud, que sale como dirección y en esa fecha ni siquiera comenzaba la vacunación para adultos de 85 años”, expresó la afectada.

A su criterio son tres las irregularidades en su caso: usurpación de lugar, impedimento de que pueda recibir la vacuna y por último, la deja como deshonesta ante la opinión pública por haber recibido la vacuna fuera del rango de edad permitido, hechos que la preocupan.

“Si yo me presento a cualquier vacunatorio me van a decir que no me puedo vacunar porque ya figuro como que ya recibí. Por otro lado, me parece muy grave este hecho ya que cualquiera puede buscar mis datos y ver que supuestamente me vacuné sin tener la edad permitida”, afirmó.

Desde la cartera sanitaria le respondieron que atendieron el reclamo y que harán el seguimiento correspondiente del caso.

Por último, Arias del Puerto detalló que es de Asunción y en el portal de Salud le figura el vacunatorio regional para recibir la dosis.