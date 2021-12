La abogada Patricia Doria en representación de los querellantes adhesivos Julio Mendoza Yampey y Juan Planás, solicitó al Tribunal de Sentencia que condene a Ramón González Daher a 15 años de cárcel por lavado de dinero, usura y denuncia falsa, así mismo también pidió una pena de 7 años de y cinco meses de prisión por lavado de dinero para Fernando González Karjallo.

En la última parte de su exposición la abogada requirió que a la pena privativa de libertad también se disponga el comiso especial de los bienes de los acusados ​​hasta cubrir la suma de G. 216.160.795.503, que tienen depositado en un banco de plaza.

Ayer el fiscal Osmar Legal en representación del Ministerio Público había solicitado la pena de 15 años de prisión para González Daher y 7 para su hijo, con el mismo monto de embargo que pide ahora la querella.

En este momento se espera que los abogados Jorge Bogarín y Betina Legal presenten sus alegatos finales en representación de los dos acusados ​​y luego se esperará el fallo del Tribunal.

La acusación presentada por el fiscal Osmar Legal, señala que los ingresos de Ramón González Daher no coinciden con sus declaraciones del IVA a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que totalizaron G. 25.212.250.000. Esto significa que no declaró las operaciones de los préstamos. Consecuentemente, González Daher incrementó su patrimonio por el valor de G. 271.470.750.000. No obstante, su declaración de ingresos ante la SET fue hecha solo por el valor de G. 25.212.250.000. Comparando lo declarado y lo depositado en el banco, la diferencia es de G. 221.145.066.257, monto no declarado.