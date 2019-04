El periodista Benjamín Fernández Bogado siempre ostentó haber sido alumno de la prestigiosa universidad norteamericana. En su CV incluyó que posee un postgrado en administración pública por Harvard University (USA) 1999-2000 (USA). Sin embargo, al parecer solo hizo un curso como visitante para lo cual no requería de una selección o exigencias elevadas.

El conocido conferencista fue recientemente a Harvard para charlar sobre Paraguay "Beyond Perceptions". En sus redes, haciendo gala de su nexo con la alta casa de estudios, tuiteó que “siempre es grato volver a la casa de uno. Harvard luce tan atractiva y estimulante a pesar del día gris de Cambridge. Paraguay tiene su foro estos días en la mejor Universidad del mundo”.

Quien le sacó la careta fue Juan Manuel Gustale, quien fue el único paraguayo graduado de Harvard durante el año 2017, cuando también se recibió el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Gustale fue contundente y aseguró que Férnandez no se graduó de la universidad en cuestión. “Corroboré eso en el directorio de exalumnos, donde no figura. Estuvo unos meses como visitante, no fue alumno ni graduado de Harvard, no hay que confundir a la gente”, tuiteó.

A su vez, el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, mostró sus títulos universitarios y desafió a Benjamín Fernández Bogado a que también dé a conocer los que asegura poseer.

La exautoridad explicó que poseer un “graduate degree” implica tener un título de “Master” o “PhD”. “No incluye (bajo ningún concepto) si fue “fellow”, “scholar”, ni los certificados de jardinería ni fotos entrando como buen fanfarrón a una universidad top”.

Señaló que su aclaración “va en “homenaje” a quien en un evento organizado por y sobre Paraguay se pasó despotricando contra nuestra patria, se presentó como el mesías e hizo gala de su arrogancia diciendo que “volvía a su casa”, mientras ostentaba de un título de grado que nunca existió”.

¿Por qué mentiría al decir que se graduó de Harvard? Es bien sabido que Fernández Bogado lucra con sus conocidas conferencias a distintos sectores de la sociedad y acostumbra a mostrar que posee un alto nivel intelectual, especialmente por haber estado en la prestigiosa universidad de los EE.UU.