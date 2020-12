Este martes se realizó la subasta de lujosos vehículos, entre ellos los del supuesto narcotraficante, Reinaldo Javier 'Cucho' Cabaña. El comprador de la Lamborghini es un joven nutricionista de 25 años y desde la Senabico sostienen que no están facultados a investigar el origen del dinero.

Teresa Rojas, titular de la Senabico, dijo que la primera subasta de bienes incautados y comisados, fue un éxito ya que se logró recaudar aproximadamente G. 816 millones, con la venta de 11 vehículos.

Indicó que quedaron por venderse 6 vehículos que serán incluidos en la próxima subasta junto a otros bienes.

Entre los vehículos subastados se encuentra el Lamborghini del supuesto narcotraficante, Reinaldo Javier Cabaña, que fue vendido a un joven nutricionista de 25 años de edad, por G. 411.800.000. “Era la estrella de la subasta. Es un vehículo de altísima gama que normalmente no se ve por las calles de Asunción”, sostuvo Teresa Rojas en comunicación con Universo 970.

Con respecto al origen del dinero para hacerse con los vehículos, Rojas señaló que la Senabico no es un órgano de investigación y que otras son las instituciones encargadas. “Nosotros no somos un órgano de investigación, por Constitución Nacional y por la Ley la institución encargada es el Ministerio Público. No podemos preguntar al comprador de dónde sacó la plata, el escribano es el que tiene la obligación legal de comunicar a Seprelad”, subrayó.

Asimismo, explicó que el dinero recaudado quedará en la cuenta de la Senabico hasta que termine la causa penal de los propietarios de los vehículos. “Si es condenado, ese dinero pasará a formar parte de los bienes del Estado. Si es absuelto, se le entrega el dinero más los intereses que se generen”, precisó.