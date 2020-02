Rubén Darío Romero, uno de los candidatos a Ministro de la Corte que aparece en el video divulgado, indicó a las radios Universo y la 650 AM que no se copiaron con su colega Oscar Rodríguez Kennedy durante el examen de conocimientos. Las cámaras del Consejo de la Magistratura captaron que ambos estaban hablando en plena prueba.

“Cuando ya estaba pasando en limpio a la planilla, escucho que me llaman y me desconcentraba. Como yo estaba concentrado en mi examen, no le hice caso al que me llamaba, pero aun así siguió llamándome insistentemente. Entonces tuve que mirar para tratar de identificar quién me llamaba. Y luego escuché que me dijo: “ya solucione” y continué con el examen”, dijo.

#Tempranísimo



Candidatos a Ministros de la Corte fueron grabados copiando en el examen. Argumentan que no fue “copiatín”, sino que el boligráfo de uno de ellos quedó sin tinta.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

@Universo970py pic.twitter.com/yDWFxe5JPj — GEN (@SomosGEN) February 13, 2020

Mencionó que tras viralizarse el video de ambos, el Dr. Rodríguez Kennedy le llamó a pedir disculpas, porque era él quien estaba llamándolo durante el examen. “Me aclaró lo que pasó. Me manifestó que era porque su bolígrafo se había quedado sin tinta”, agregó.

“Yo estoy con la conciencia tranquila porque siempre actué de frente y de buena fe. Nunca voy a permitir también que me manosee la gente”, puntualizó.