“Aproximadamente en un 20 % se mantiene el descenso en cuanto a lo que serían las consultas ambulatorias, y también en las internaciones de salas Covid. Sin embargo, en las áreas críticas de cuidados intensivos siguen con 100% de ocupación en camas”, comentó la doctora Fátima Ovando.

Por otra parte destacó la vacunación a gran escala que se llevó a cabo este fin de semana para personas jóvenes con patologías de base. “Estas inmunizaciones masivas harán que disminuyan los casos. Es sabido que cuando un 30 % de la población está inmunizada, necesariamente debe haber un descenso en el número de contagios. Ahora se está viendo que en Paraguay hay un descenso en números de contagiados que tiene que ver con dos puntos: Uno, que gran parte de la población ya tuvo Covid y otro que ya tenemos un número no menor de vacunados”, dijo.

No obstante, la profesional recordó que es muy importante que las personas entiendan que las medidas sanitarias no se pueden dejar de cumplir, pese a estar vacunados. “No se pueden relajar y de que es el momento donde más debemos de cuidarnos entre todos hasta estar la gran mayoría inmunizados. A no bajar la guardia”, instó.

El Hospital de Clínicas tiene al 70 % de su personal vacunado, pero por diversos motivos, aun no se ha vacuna a la totalidad. “Los que no han sido inmunizados por ejemplo, por cuestiones de enfermedad ya sea Covid u otros cuadros de internación por otras patología, no pudieron ser inmunizados aún, pero estamos a la espera de que nos provean de las dosis para esos casos particulares”, puntualizó.