En entrevista con la 650 AM, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dijo que desde el primer momento se sentaron para conversar con los camioneros para presentarle varias alternativas, pero ninguna fue aceptada por el gremio.

Pese a ello, desde el gobierno continúan con la intención de seguir el diálogo y ofrecer alguna solución a ambas partes, buscando así destrabar la actual medida de fuerza.

La formalización es una de las medidas en las que se debe avanzar para que los camioneros puedan cobrar los fletes de manera más objetiva y justa, aseguró Orué, sobre todo considerando el elevado porcentaje de informalidad que existe.

El viceministro recordó que ya se habían reunido en mayo pasado con los representantes del grupo de camioneros y llegaron a un acuerdo, pero el problema es que el sector agroexportador no cumplió. “El gobierno no tiene el mecanismo de obligarles a que cumplan lo que pactaron porque no hay contratos de por medio”.

Otra cuestión que impide cumplir con el acuerdo es la actuación de los intermediarios que no trasladan todos los beneficios a las partes involucradas, de acuerdo a lo que mencionó.

“Estamos esperando que haya entendimiento y que podamos zanjar hoy este problema”, sostuvo Orué.

Esta mañana la Cámara de Senadores debe continuar el tratamiento en particular del proyecto de ley que plantea la fijación del precio de referencia de los fletes.