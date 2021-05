El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) se encuentra completamente colapsado, pacientes asistidos en los pasillos en espera de una cama y familiares que ya no cuentan con un lugar en el predio para instalar carpas. “Estar acá es horrible”, declaró un familiar.

Las imágenes captadas por Telefuturo muestran la situación del INERAM, pacientes en condiciones estables pero sujetos a los balones de oxígeno en los pasillos del pabellón de contingencia a la espera de una cama para su internación.

Según manifestaron los familiares a dicho canal, varios de los pacientes se encuentran así desde las 11:00 hs aproximadamente de ayer. También comentaron que ya no hay lugar en las carpas, por lo que muchos se refugian en sus vehículos.

“Es desesperante lo que pasamos acá, sobrevivimos gracias a la carpa de solidaridad y le pido a la gente que siga donando y ayudándonos porque siempre necesitamos ya sea algodón, guantes, leucoplast, además de agua mineral, entre otras cosas”, relató a NPY una familiar.

La mujer contó que sus padres están internados en el INERAM a causa del COVID-19 y la guardia lo realiza con su hermano por si el médico pida algún medicamento.

Resaltó la labor de los especialistas que atienden a todos los pacientes, no obstante, indicó que los mismos ya no dan abasto y reiteró que ya no hay lugar en el centro asistencial.

“Estar acá es horrible y de todo corazón digo que no le deseo a nadie. La gente que no cree tiene que venir y ver con sus propios ojos lo que estamos viviendo, ya que cada vez que llueve estamos con el Jesús en la boca porque el agua lleva todas nuestras pertenencias. Estamos en la lucha diaria con nuestros pacientes porque no le vamos a abandonar”, agregó.

El Ministerio de Salud informó que el martes se reportaron 2.214 nuevos infectados y 69 fallecidos por COVID-19. Así también, 3.137 de pacientes internados a nivel país, de los cuales 553 en Unidad de Terapia Intensiva (UTI).