El joven relató que su mamá sufre de cáncer de colon desde hace 2 años y en los últimos tiempos comenzó a hacer metástasis en varios órganos de su cuerpo.

Añadió que hace 15 días debía internarse en el INCAN para continuar con la quimioterapia. Sin embargo, no pudo por la falta de camas en el centro asistencial.

“Nos sugirieron colocarle un catéter subcutáneo para que se realice la quimioterapia ambulatoria, como no tienen cama, ella (mamá) acudirá al hospital para recibir la medicación y hará su goteo desde el lugar donde se hospeda”, expresó Brítez en contacto con Universo 970 AM.

Asimismo contó que su madre fue sometida a una serie de estudios, entre ellos análisis del Covid-19, para verificar su estado de salud actual. Indicó a su vez que los funcionarios se encargaron de gestionar dichos estudios.

“El lunes fuimos al hospital y mi mamá ya estaba en la sala lista para la cirugía. Pero le dicen que no tienen los resultados y que debía ser reagendada para otro día” refirió.

Al mismo tiempo dijo que los especialistas le sugirieron comprar el medicamento para que pueda realizarse la quimioterapia, ya que no cuentan con los mismos en stock.

“Son fármacos costosos y ella necesita mínimo como 3 para cada sesión y cuestan Gs. 220mil. Ella necesita ahora ya no puede esperar. El viceministro Julio Rolón prometió la provisión de insumos pero hasta el momento no hay nada” lamentó.

Hace 15 días no pudieron internarle a mamá porque el Instituto Nacional del Cáncer no tenía camas disponibles. Dos días después le desconectaron la bomba de infusión antes de cumplir su goteo porque no hay suficientes y otro paciente ya debía que empezar su tratamiento.

— ɴᴅᴇᴊᴏ (@ndxjo) June 24, 2020