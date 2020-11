Entre 24 y 48 horas estuvieron varias familias sin agua, mientras que algunas siguen sin recibir el líquido vital. Sin embargo, desde la aguatera estatal aseguran que hoy en día no hay falta de agua en Asunción y que la prensa solo se guía por las redes sociales.

Durante un acto realizado en la explanada de Palacio de López, con presencia del presidente de la República Mario Abdo Benítez, la ESSAP recibió tres camiones cisternas adquiridos a través de la EBY, a un costo total de ₲ 1.793.922.450.

Natalicio Chase, titular de Essap, destacó que las tres unidades serán vitales para llegar a sectores donde la presión de agua no es suficiente. Explicó que con el descenso de las aguas del río Paraguay, la capacidad de tratamiento de agua disminuyó en un 20% por lo que tiene que recurrir a otras formas de distribución en las zonas terminales de la ciudad. “Se consume más de lo que se produce y en algunas zonas quedan desabastecidas. El consumo es mayor a la capacidad por lo que el agua no tiene presión y ya no llega a ciertas zonas”, indicó.

“Ustedes (por la prensa) se guían por las redes sociales, ahora no puede haber nadie que esté sin servicio. Dentro de una hora no sé, pero muchos de los reclamos en redes sociales no son a tiempo, sí tuvimos el sábado algunos inconvenientes pero ya están solucionados", dijo Natalicio Chase sobre los reclamos de la ciudadanía.

Respecto a por qué se está distribuyendo menor cantidad de agua, alegó que la calidad de agua del río Paraguay requiere de mayor tratamiento y a eso se suma el calor y la falta de una buena infraestructura.

Al consultársele cuánto hace falta para garantizar el servicio permanente de agua potable, indicó que se requieren unos 150 millones de dólares. "La Essap no dispone de esos recursos no tampoco los tendrá con la facturación actual. Eso no significa que vayamos a alzar la tarifa, sino que buscamos financiamiento para eso", agregó.

Por último prometió nuevas infraestructuras para el mes de diciembre, de modo a garantizar la provisión de agua durante el verano.