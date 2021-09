“La gente no me conoce. Creen saber cómo soy, pero no me conocen”, manifestó Lilian Zapata, agregando que siempre estuvo al cuidado de su hija, más todavía sabiendo la condición física de la misma.

“A la única que le interesa encontrarle, es a mí. Me da igual estar afuera o adentro, lo único que quiero es encontrar a mi hija”, sostuvo Zapata.

Cuestionó además el trabajo del Ministerio Público en el caso, ya que considera que los fiscales solo “buscan encontrar un culpable y desligarse de la investigación”.

Por otra parte, mencionó que ella en reiteradas ocasiones había solicitado que investiguen a su padre y abuelo de la pequeña, Rufino Zapata.

“Mi papá y el capataz tienen contacto, intercambiaron mensajes y supuestamente ellos no se conocían”, subrayó.

Cabe recordar que la Fiscalía solicitó la pena de 9 años de prisión para Lilian Zapata y 3 años para Reiner Oberuber en el juicio oral y público. La sentencia del Tribunal se conocerá en el transcurso de la tarde de este jueves.