El exministro del Interior Rafael Filizzola consideró que hoy estamos peor en cuanto a inseguridad. No obstante dio su voto de confianza al nuevo comandante de la Policía Nacional.

El senador del PDP, Rafael Filizzola, fue abordado acerca del momento que atraviesa el país ante la ola de robos, asaltos, crímenes y otros delitos.

“Creo que estamos peor, pero por razones estructurales, que no tienen que ver, en absoluto con el momento en particular que vivimos, sino por una cuestión que tiene mucha relación con el crimen organizado y con la política”, dijo Filizzola a la 1020 AM consultado sobre la situación actual comparada a la de años anteriores.

Señaló que el crimen organizado impacta demasiado en la sociedad y genera un crecimiento de la delincuencia común,

Recordó que en sus época de ministro del Interior se había hecho en el 2008 un estudio que ya advertía que Paraguay se encontraba en una situación tan crítica que si no se tomaban medidas sostenibles en el tiempo, se llegaría a un punto tan grave como el de hoy e incluso hacía una comparación con México.

“Tengo mucha confianza en el nuevo comandante (Francisco Resquín), es un oficial con una foja de servicio impecable, él por lo menos va a poder impulsar esas reformas necesarias si tiene el apoyo político”, aclaró.

En cuanto a la posibilidad de que la milicia se sume el combate, Filizzola consideró que el crimen organizado es una cuestión netamente policial y que los militares tienen otra función.

Rafael Filizzola fue ministro del Interior del 2008 al 2011, bajo la administración del entonces presidente Fernando Lugo. Bajo dicho Gobierno tampoco se logró combatir al grupo armado EPP ni a las bandas de narcotraficantes que fueron ganando fuerza.

En el 2010 Filizzola gastaba 40.500 guaraníes por cada munición de balín de goma para uso de la Policía Nacional, que en el siguiente periodo correspondiente a Francisco de Vargas, tuvieron un costo de tan solo 7.000 guaraníes por unidad.