José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, expresó en entrevista con Telefuturo su alegría por la situación epidemiológica actual. En ese sentido destacó que ayer el Ineram, donde es director de Contingencia, cerró la jornada con 14 camas libres, siendo que desde marzo del 2020 no tenía esa cantidad disponible.

“Es espectacular, pero debemos ser mensurados. Que no se sienta que terminó todo. Uno siente que para la gente ya terminó todo. Mi hijo quería ir anoche a una fiesta y me decía: 'ya terminó el covid, papi'. La gente esperaba un momento triunfalista. Claro que estamos contentos, pero queda un temor, que no nos suceda lo que está pasando en Europa. Les dijeron que se saquen las mascarillas y ahora deben de ponerse de vuelta. No debemos caer en ese error, debemos seguir usando las mascarillas”, indicó.

Por otra parte, el neumólogo resaltó además que una sola dosis de la vacuna anticovid tiene una efectividad de 30% frente a la variante delta, por lo que instó a aplicarse las dos para estar verdaderamente inmunizados cuando entre esta variante al país.