Luis Ramírez, vocero de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, señaló que está muy difícil la situación en el sector, ya que –según remarcó- no todos son “colegios chuchis”, también hay escuelas privadas con cuotas más accesibles. En estas últimas, habitualmente van los hijos de aquellos trabajadores cuentapropistas que actualmente no perciben ningún ingreso y por lo tanto no pueden abonar la mensualidad.

En entrevista con HOY, el representante indicó que hay 1.400 colegios de mediana categoría entre los privados y advirtió que si no se adoptan las medidas de contingencia de parte del Gobierno, unos 20.000 docentes podrían perder sus puestos laborales.

Como propuesta, dicho sector plantea a las autoridades un programa subsidiario de 20 millones de dólares para las instituciones privadas, de acuerdo a su nivel socioeconómico. Ejemplicó que puede exonerarse al 100% la cuota cuando esta ronde entre 150 y 300 mil guaraníes y que luego vaya bajando el porcentaje hasta llegar al 10% cuando el monto sea superior. “Se presupone que una persona que paga 5 millones de cuota sí tendrá la capacidad de seguir abonando, aunque también se debe evaluar caso por caso”, acotó.

Ramírez contó que mañana podría darse un encuentro en el Ministerio de Educación para tratar esta propuesta. En esta posible reunión estarían los titulares del MEC, de Hacienda, del Banco Nacional de Fomento y de la AFD.

“Se debe ver una salida a la crisis social educativa que se puede generar. Va a ser largo el retorno a clases, eso será lo último”, señaló. Reconoció que algunas instituciones ya comenzaron a desvincular porque no tienen la forma de pagar los salarios. Agregó que esta semana podría haber pedidos de suspensión ante el Ministerio de Trabajo.

Otra situación que ya se comienza a registrar, aún en menor medida, es la desmatriculación de los alumnos. Al respecto el entrevistado solicitó a los padres a no buscar esa salida, ya que el único que terminará perjudicado es el alumno que perderá el año lectivo, ya que le será muy difícil conseguir plaza en el sector público.

DOCENTE DESVINCULADA

La profesora Marimar López es una de las primeras afectadas en el rubro. La misma comentó a través de sus redes sociales que decidieron desvincularla de la institución educativa privada a la cual prestaba sus servicios. No precisó cuál es el colegio que la despidió.

“Hoy me tocó a mí. Esta mañana recibo una llamada del colegio (privado) donde trabajo, me dicen si puedo ir a la tarde porque la directora quiere tener entrevista conmigo. Al cortar la llamada solté unas lágrimas, ya me imaginé el por qué. Me fui. Y era justamente lo que me temía”, indicó.

Agregó: “Me despidieron. Ni siquiera fue la directora la que me dio la noticia, en fin eso es lo que menos importa. Me dieron mi liquidación y todo lo que me corresponde y me dijeron ‘te vamos a tener en cuenta para el año que viene’”.

Lamentó que justo había renunciado a otro trabajo para poder percibir un mayor salario, y poder tener más tiempo para estudiar y trabajar a la vez, como así también cuidar su salud mental.

La maestra afectada indicó que en ese sector están conscientes de la crítica situación que se atraviesa por la cuarentena y que saben que muchos padres no van a matricular a sus hijos durante este año.

Ayer, el senador liberal Fernando Silva Facetti, preocupado por la situación de la educación en el sector privado, indicó que espera que el Gobierno garantice el acceso y el derecho al mismo. Ante el anuncio de cierre y despidos de algunos profesores de instituciones privadas que se ven afectadas por la crisis sanitaria, propone crear herramientas financieras como subsidios para el pago de salario de maestros.