El doctor explicó que el INERAM tuvo un crecimiento importante en la internación de pacientes en las últimas 48 hs. Aclaró que la mayoría de las personas son del área Central y de pacientes que provienen de Ciudad del Este.

“Tenemos 8 pacientes ventilados en la unidad de cuidados intensivos con COVID-19, 4 en urgencias y 7 que esperan los resultados del hisopado que estarán en las próximas horas. El incremento ha sido importante y hay un índice de ocupación del 50% de las camas”, expresó.

Asimismo, dijo que dicho aumento no se registró en los 6 meses de la pandemia. Sostuvo que todavía no es considerada una alarma pero que si llama la atención que el movimiento de los ciudadanos que predispone a una alta contagiosidad y los próximos casos se darán las siguientes semanas.

El profesional médico señaló que, lo que no desean es que el sistema de salud colapse a raíz de la demanda de casos y no puedan dar abasto a la atención de los pacientes. “Si se sigue de esta manera (relajación) categóricamente va a ser así, no seremos la excepción al resto de la región”, apuntó.

En el contexto del virus, mencionó que el volumen de cada caso es grave y que la recuperación es prolongada, hecho que afecta a la ocupación de las camas ya que eso evita el recambio rápido.

Instó a la ciudadanía a cumplir no solo con el protocolo sanitario y no realizar visitas innecesarias para evitar contagios.

Por otro lado, mencionó a las personas que asisten al centro asistencial para practicarse el test por presentar síntomas del virus. Recordó que desde hace casi dos semanas, brindan el servicio a través de agendamiento previo para evitar la aglomeración.

“Antes del agendamiento, unas 270 personas venían para realizarse el test. Ahora manejamos un promedio de 60 por día”, refirió.