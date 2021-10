El Dr. Felipe González, director del INERAM, detalló en diálogo con la radio 1000 AM, que el hospital a su cargo cuenta con casos positivos de coronavirus, ya que es un centro de referencia, no obstante, sostuvo que mermó bastante la cantidad de pacientes a comparación de los meses anteriores cuando no contaban con un lugar para la internación.

“Estamos muy lejos de lo que sucedió en los meses de mayo y junio, donde los niveles de demanda eran insoportables, ya que hasta en pasillos atendíamos a los pacientes”, expresó.

En esa línea, el director indicó que hoy por hoy, el INERMA registra un número bajo de pacientes, por lo que el personal de blanco puede brindar la atención que le corresponde a cada internado en tiempo completo.

Sin embargo, aclaró que el hospital sigue recibiendo pacientes con cuadros respiratorios graves, muchos de ellos derivados del sector privado.

Por último, indicó que son 12 aproximadamente los pacientes Covid, que van rotando dependiendo de su estado de salud. En cuanto al pabellón de contingencia, su nivel de ocupación ronda el 25%.