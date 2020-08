El presidente Mario Abdo Benítez reiteró de vuelta su completo respaldo al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y adelantó que no lo reemplazará.

“Yo sigo teniendo absoluta confianza con él, se encontró con una situación muy complicada. Por ahora no se va, no creo que se vaya (luego en septiembre cuando se haga la evaluación), es un hombre íntegro y yo le doy mi voto y confianza absoluta”, dijo Mario Abdo en entrevista con radio Monumental.

Reconoció que tanto él como el propio Mazzoleni no están conformes con la baja ejecución del presupuesto de Salud Pública, por lo que afirmó que se están haciendo los trabajos necesarios para solucionar el inconveniente.

“Es verdad y un reclamo justo, se da la baja inversión en la utilización de los fondos para fortalecer el sistema de salud. La información que hoy tengo es que se está avanzando y esperamos subsanar lo antes posible. Tenemos que aprovechar estos fondos. Si bien se habla de utilizar a otros proyectos de contención social, pero es una gran oportunidad para fortalecer todo el sistema de salud”, mencionó.

Señaló que en el caso de que se deba utilizar el recurso de Salud en inversiones sociales, desde el Poder Legislativo le garantizan que aprobarán más crédito para dicha cartera estatal. “No me queda de otra que confiar en el Congreso”, agregó.

Por otra parte, en cuanto a la educación sexual que coindicen en implementar Mazzoleni y la ministra de la Niñez pero no así el de Educación, Abdo Benítez sostuvo que esto forma parte de un debate que tiene sus idas y vueltas, y genera mucha polémica. “Yo creo que no podemos dejar de ver esta realidad. No quiero profundizar en un manual y el vocabulario a utilizar, pero sí debe abordarse dentro de un plan de transformación. Se debe evaluar la propuesta de redacción”, acotó.