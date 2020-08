En entrevista con la radio Universo 970 AM, el médico Tomás Mateo Balmelli señaló que semanas atrás se dio la abrupta caída de la cantidad de muestras analizadas y la tardanza de obtener los resultados de las mismas. “Eso crispaba el ambiente psicológico de la gente, porque uno no quiere caminar por la oscuridad y con los ojos vendados”, refirió.

El doctor destacó que durante el fin de semana nuevamente subió la cantidad y casi se llegó a 3000 muestras procesadas, con la habilitación de nuevos laboratorios. “Sigue siendo insuficiente, porque lo ideal sería 5000”, agregó, no obstante.

En otro momento remarcó que es derecho de cada ciudadano saber si se infectó o no del coronavirus, por lo que cuestionó la decisión del Gobierno de implementar el nuevo protocolo de Salud para declarar covid positivo (sin hacer el test) a los contactos de uno que dio positivo a la enfermedad.

“No pueden faltar reactivos, no pueden faltar equipos ni bioquímicos para seguir testeando. El test no tiene que ser denigrado. El test es la única estrategia que nos puede hablar del número de infectados en una comunidad, ciudad o país. El test no tiene que ser denigrado; cuantos más test se hagan, nosotros vamos a tener una película más real de la situación epidemiológica”, afirmó además.

Respecto a la vacuna contra el coronavirus, Balmelli expresó su reserva, ya que una vacuna tarda en estar completamente lista entre 10 y 15 años. “Esa vacuna rusa se habrá saltado varios pasos, no sabemos si será segura a largo plazo o despertará otras enfermedades inmunitarias y cancerígenas”, alertó.