En una vapeada, sustancias como el formaldehído y los aromatizantes utilizados sufren combustión y se vuelven tóxicas, producen irritación de las vías respiratorias y el uso frecuente a la larga, puede producir cáncer atendiendo los antecedentes del compuesto químico, advierte el doctor Carlos Morínigo, neumólogo del MSP e IPS y exministro de Salud.

La moda de vapear pone en riesgo la salud de los jóvenes y quienes les rodean porque al igual que el cigarrillo, el vapor que despide posiciona a terceros como vapeadores pasivos.

“Tienen muchas sustancias químicas, no son inocuos, no son inofensivos y no están recomendado ni como tratamiento sustitutivo a la adición al tabaco porque causa irritación de las vías respiratorias, la OMS y las sociedades científicas no lo consideran como alternativa”, aclara el profesional en entrevista con HOY.

El estar cercano a una de las nubes vaporizadas que deambulan por la vía pública y espacios cerrados es perjudicial sobre todo para los alérgicos, pacientes con asma bronquial y otras afecciones del aparato respiratorio.

Morínigo explicó que el dispositivo electrónico cuenta con un cartucho, un cargador y pila que a pesar de que es opcional que la esencia de elección no contenga nicotina produce acostumbramiento por el gusto de los distintos aromas y sabores de las esencias.

Adicción

Sobre la nicotina, que también se incluye en el vapeo, explicó que es una sustancia de rápida absorción en los pulmones y bastan 10 segundos para llegar al centro cerebral, causa placer, la nicotina se impregna y causa adicción. “Basta una pitada o fumada para volverse adicto, es la nicotina y el vapeador que la consume se vuelve adicto”, señaló.

Dentro del rango de toxicidad, el compuesto utilizado tiene entre 3 y 5 miligramos de nicotina y con 10 miligramos es suficiente para matar a un niño, ejemplificó.

Destacó que en otros países ya existen legislaciones sobre la venta y consumo de los vapeadores y está prohibido para menores de 13 años.

“Por el daño que puede producir es que se busca la regulación, no será de venta libre y así los jóvenes no podrán utilizar solo para probar o porque está de moda y es así que se están iniciando en el hábito de fumar. Hasta en promociones regalan los vapeadores y es lo que hay que evitar porque se está fomentando el consumo”, puntualizó.