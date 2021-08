María Mercedes Martínez, directora de la Unidad de Departamentos y Municipios del Ministerio de Hacienda, manifestó a Universo 970 AM que un total de 63 municipios no presentaron informes ni rendiciones de cuentas, por lo que no están habilitados a recibir recursos.

Igualmente, otras 192 municipalidades del país sí lograron cumplir con este trámite, presentando sus respectivas rendiciones ante la Contraloría General de la República y sus informes al Ministerio de Hacienda.

La funcionaria explicó que los municipios deben cumplir con varios requisitos para poder acceder a estos recursos, siendo uno de los más importantes la presentación de estas documentaciones.

A este aspecto se le suman las observaciones realizadas por la Contraloría y también por la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la cual verifica los papeles relacionados con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Martínez adelantó que el próximo 15 de septiembre vence el plazo para que las municipalidades presenten la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República y el informe ante el Ministerio de Hacienda, correspondientes al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021.