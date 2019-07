La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda suspendió temporalmente las actividades comerciales de dos locales nocturnos ubicados en el microcentro de Asunción, por no expedir comprobantes de venta por sus transacciones. El cierre es por tres días (72 horas).

El primer local intervenido fue el Centro Cultural “La Chispa”, ubicado sobre la calle Estrella. De acuerdo al informe de la SET, la suspensión se dio luego de que a través de una compra simulada se detecte la no entrega de comprobantes de venta.

La segunda suspensión se realizó en el local nocturno “Central Bar”, ubicado sobre Nuestra Señora de Asunción. El motivo fue el mismo que “La Chispa”.

Los intervinientes explicaron que en ambos locales se dejó una orden de trabajo, donde se deben presentar documentaciones a la administración tributaria en el plazo de 72 horas.

Mientras los locales permanezcan cerrados, los auditores designados realizarán un control tributario exhaustivo a los efectos de determinar los montos adeudados en concepto de tributo por la firma intervenida.

En caso de detectarse impuestos pendientes que no han sido ingresados a las arcas del Estado, el contribuyente se expone a multas que oscilan entre el 100 % y el 300 % sobre el monto del impuesto evadido.

LA CHISPA DENUNCIA MAL PROCEDIMIENTO

El Centro Cultural “La Chispa” emitió un comunicado en el cual explica que hace un mes funcionarios de la SET visitaron el lugar y desde ese entonces iniciaron los trámites para adecuarse a las reglas tributarias.

La multa pagada en ese entonces, fue de Gs. 1.000.000.

“Nuestra infracción era no emitir facturas por cada cerveza que se vende, lo que nos parece que no corresponde, ya que la cantina de La Chispa es el único ingreso que tiene el Centro Cultural, y que tiene los gastos básicos como alquiler, agua, luz, etc., que dicho sea de paso, es sin fines de lucro”, agrega el comunicado.

“No vamos a dejar de hacer cultura, no vamos a dejar de incentivar al arte disidente, no vamos a parar de tomar las calles, ni burocracias, ni personas de apellidos compuestos van a frenar y retroceder a toda una movida cultural que existe en Asunción”, refiere el escrito de La Chispa.