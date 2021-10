Argentina ya permite el ingreso vía aérea, sin embargo, mantiene cerradas las fronteras terrestres, incluso para los argentinos. Los gobernadores de las provincias deben solicitar a la Presidencia el permiso de apertura, pero hasta aquí no lo hicieron, según confirmó la Dirección de Migraciones de Paraguay.

Ángeles Arriola, directora nacional de Migraciones, confirmó que, si bien ya se puede ingresar por aire, todavía no hay fecha exacta de apertura de fronteras terrestres en Argentina, pero estimó que sería cuestión de días y que se daría en el transcurso de octubre.

Consultada sobre las trabas para cumplir con el anuncio de que se habilitaría el paso desde el 1 de octubre, Arriola informó que el decreto del Ejecutivo argentino indica que para las fronteras terrestres, son los gobernadores los que deben solicitar a la Presidencia la autorización.

“Se necesita la nota del gobernador, pero todavía no llegó, van a poner probablemente cupos y condiciones”, explicó Arriola en entrevista con la 730 AM. Aclaró que el aeropuerto Ezeiza sí está habilitado, porque la decisión pasa por Capital Federal, no así en el caso de las ciudades fronterizas.

Desde el lado paraguayo todavía no se recibió de manera oficial y escrita el protocolo de ingreso con las nuevas exigencias. “Van a poner probablemente cupos, por eso tenemos que saber la cantidad y si van a pasar solamente por Salud, por cuestiones personales, por turismo, etc.”, recalcó.

El anuncio que dio el Ministerio de Salud de Argentina un mes atrás, generó gran expectativa a comerciantes e interesados en cruzar. Un ciudadano argentino que quedó varado en Paraguay en febrero del 2020, intentó volver a su país hoy, pero le impidieron el acceso.