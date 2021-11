La doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, en entrevista con Radio 1000 consideró conveniente adoptar medidas más restrictivas contra las personas que se niegan a vacunarse contra el coronavirus.

La médica comentó que en su caso particular ya exige la doble vacunación a sus pacientes para atenderlos en su consultorio privado. Precisó que a su parecer hay que ser más duros en ese aspecto y por ejemplo no realizar algunos procedimientos o estudios a pacientes que acudan a consultas sin contar con el esquema completo.

“Yo que creo que habría que comenzar a limitar un poco la presencia de las personas no vacunadas porque siempre es un riesgo para nosotros. La gente que no se vacuna va a seguir siendo un problema, lastimosamente tenemos que hacer la diferenciación entre los vacunados de los no vacunados”, esgrimió.