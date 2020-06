Un video difundido en las últimas horas confirma que los agentes policiales que balearon al niño de 6 años no reaccionaron a los insistentes pedidos de auxilio realizados por el padre del mismo, quien les había advertido sobre esta situación.

En redes sociales y grupos de WhatsApp se viralizaron algunas filmaciones de circuito cerrado vinculadas al caso del niño que fue baleado anoche tras una persecución policial.

Según puede apreciarse en las imágenes, luego de interceptar el vehículo los uniformados fueron directamente junto a Ricardo Riquelme, padre de la víctima, para proceder a su detención.

En ese momento, el hombre da muestras de estar pidiendo ayuda para su hijo, quien ya había recibido un impacto de bala en una de las partes de su cuerpo y ya estaba perdiendo mucha sangre.

Caso Policía Gatillo Fácil: En la imagen se observa el momento en que el vehículo baleado ya detuvo la marcha. El papá avisa que su hijo estaba herido en el asiento trasero, y la policía reaccionó así.

¡Criminal!

En su relato a Telefuturo, este padre de familia había señalado que los agentes lo golpearon mientras su hijo pedía socorro y que fueron algunas personas que presenciaron el hecho las que se encargaron de llevarlo al hospital. “Él me decía ‘papá, me duele’. Los policías no le ayudaron”.

Los dos policías involucrados en este suceso son el Oficial Ayudante Derlis Sanabria y el Suboficial Juan Amarilla, quienes fueron detenidos y posteriormente imputados por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas.

Caso Policía Gatillo Fácil: Momento en que se percatan que habían baleado a un niño de 6 años, la gente de la zona tuvo que intervenir para ayudar a la familia.

De acuerdo al último reporte de las autoridades del Hospital del Trauma, el niño de 7 años se encuentra estable y con una notable mejoría luego de haber sido sometido a dos cirugías.

Las próximas 72 horas serán cruciales para ver la evolución en su estado de salud y determinar cómo avanza en su recuperación.