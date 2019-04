En conversación con la radio 970 AM, el abogado Ricardo Preda se refirió a las causas que pesan sobre el senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa, la exintendenta Sandra McLeod. Hoy el diario Última Hora publicó que la defensa presentó 21 chicanas para dilatar el proceso judicial.

Si bien no supo contabilizar cuántos recursos llegó a presentar, Preda aclaró que los planteamientos se dieron en cuatro procesos y no en una sola causa. Explicó que el Ministerio Público también planteó reposiciones similares, sumando entre 10 y 15 acciones procesales por parte de los investigadores.

“Nosotros no podemos renunciar al derecho de cuestionar lo que consideramos que está mal”, dijo al momento de dejar en claro que en ningún momento se pretendió parar la investigación. En ese sentido resaltó que pese al inusitado interés de la Fiscalía en estos casos, no recusaron a los siete fiscales designados, sino que solo a algunos, y tampoco recusaron a ningún juez, demostrando así que no existe intención de trabar el proceso.

“Con el titular (del diario ÚH) se pretende meter presión para resolver los asuntos. Algunos operadores de la justicia resuelven mirando los titulares de los medios. Veremos cuál será el efecto que tendrá ese título”, argumentó el letrado.

Zacarías Irún y McLeod están imputados por declaración jurada falsa, por lesión de confianza en dos casos (en uno están salpicados ambos y en otro solo la exintendenta) y además el Ministerio Público pidió la reapertura de una causa de enriquecimiento ilícito que había sido archivada en el pasado.