El MEC informó acerca de la evaluación cualitativa para esta primera etapa mediante la Resolución N°607 el pasado 17 de julio, que concluye este 31 de julio. La valoración y situación del estudiante serán entregadas a los padres, tutores o responsables entre el 3 y el 14 de agosto próximo.

Hoy se retoman nuevamente las actividades escolares tras 15 días de pausa. Para esta segunda etapa la evaluación será cuantitativa, es decir, con notas de calificación y para el efecto se tomarán exámenes y los trabajos finales de curso de forma virtual.

Según el ministro del MEC, Eduardo Petta, cree que gracias a las gestiones hechas, se salvó la educación en esta pandemia debido a que las clases presenciales fueron suspendidas y se implementó la enseñanza virtual.

“Creo que en esta pandemia salvamos la educación. Ahora, el segundo desafío es llegar a noviembre a una educación distinta”, expresó el ministro en una entrevista con La Lupa.

Asimismo, acotó que lo primero es la salud y la educación de los niños que no se deben cortar. “El ministerio se esfuerza para continuar”, apuntó Petta.

De cada 10 alumnos, solo 3 a 4 entregan sus tareas

El secretario adjunto de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN), Vidal Ortega reconoció que la educación en tiempos de pandemia es ínfima y la evaluación es bastante complicada.

“Hoy inicia una segunda etapa, siempre con la misma batalla en educación. Para esta etapa la evaluación será cuantitativa, situación complicada porque no llegan los materiales, no todos acceden a la tecnología por lo que no es fácil poner una calificación al alumno con la realidad que tenemos”, expresó Ortega en contacto con 1000 AM.

Sobre ese punto, dijo que es difícil evaluar al estudiante poniendo una nota si no tienen conocimiento sobre la situación en la que se encuentra. “Cómo le voy a poner 5 a un alumno si no sabemos las condiciones en las que está”, expresó.

En cuanto a las tareas, cuyo dato es alarmante, Ortega manifestó que de 10 alumnos, solo 3 a 4 entregan las tareas. Lo que significa que solo retornan los que tienen capacidad, acceso a internet que además aprende algo y menos de la mitad, sostuvo.

Lamentó la decisión del MEC, ya que el mismo panorama que en la primera etapa se presenta en esta ocasión. “No sé cómo quieren que evaluemos siendo que es lo mismo. No va a ser realidad, será una nota de fantasía y no será una evaluación certera”, puntualizó.

Otra cifra alarmante

De acuerdo a la publicación de El Independiente, el Instituto de Formación Docente (IFD) realizó una encuesta con el fin de determinar el alcance de la conectividad de los alumnos para la correcta realización de las clases virtuales, cuántos docentes manejaban las plataformas virtuales, atendiendo a que muchos son adultos mayores.

En cuanto a los alumnos, solo el 30% posee los recursos y el acceso al internet para las clases. Es decir, existe un 70% de alumnos que no tienen acceso al internet.

Sobre los docentes, el 60% no maneja las plataformas digitales, lo que significa que solo el 40% que si las sabe utilizar efectivamente.

Eladio Benítez, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señaló que los docentes no están suficientemente adiestrados en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas.

“Esta situación genera mucho estrés, incluso hay docentes que cayeron en la depresión debido a que no manejan bien las herramientas”, lamentó..