“Me agotan los rumores, siempre se dice que estoy al borde de la muerte o que voy a renunciar o que me van a echar, pero no hay nada de eso”, informó la ministra Cecilia Pérez en entrevista con la 730 AM.

Indicó que, si bien hay una “suerte de movida” y se hablan de cargos en juego, hasta el momento continúa en el Ministerio de Justicia y nadie le comunicó nada.

Consideró que lo más importante para ella es ocuparse de sus funciones y no pensar en lo que digan las especulaciones.

Paralelamente, el titular del INDI, Édgar Olmedo, dice estar listo para asumir en el Ministerio de Justicia y asegura que hasta le contaron que ya se está preparando el decreto.

En contacto con la 780 AM sostuvo que encantado asumirá el desafío, pero que hasta ahora no tiene la confirmación documental de su nombramiento.