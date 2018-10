Un hecho cuanto menos llamativo ocurrió en la noche de ayer domingo en la discoteca Kingfish de Asunción. Un ciudadano, aún no identificado, decidió ir al local nocturno llevando a su ganso. El animal sufría las burlas de los amigos del hombre e incluso se divertían con él tirándole humo de cigarrillo electrónico por el pico.

Dulce Chaparro, una de las personas que estaba anoche en la discoteca, denunció a través de sus redes sociales el hecho y relató lo sucedido a al 650 AM.

Expresó que fue a la discoteca y en un momento se percató de que un grupo de personas estaba sacándose fotos con el ganso en la mano. “Una persona le tira el humo del vape (cigarrillo electrónico) por la cara. Le dije: no podés tener acá a tus animales, no tenés en cuenta la música y el humo. Me respondió: él es feliz acá”, recordó.

Dijo que no tiene idea de quién podría ser y estima que tendría alguna amistad con los propietarios de la discoteca. Mencionó que la gente se acercaba al ave y se tomaba fotos con él, pese a que el animal no podía expresar su disgusto por estar en un ambiente hostil para su naturaleza. “Cuando le filmé y se dio cuenta de que le estaba filmando se escondió y se fue”, explicó.

Chaparro indicó que el hombre, no contento con haberlo llevado a la discoteca, lo llevó a una lomitería ubicada en las cercanías. “No es la primera vez que el tipo le lleva a su ganso”, mencionó.

El periodista Óscar González quien le realizaba la nota, acotó que el local Kingfish tendría una orden de cierre pero que pese a la misma funcionaba igual. Recordó que los propietarios, que son los mismos del ya cerrado Long Beach, estuvieron envueltos en una situación similar al seguir operando el exlocal nocturno cuando este ya tenía orden de cese de actividades por parte de la Municipalidad de Asunción.

El hecho fue denunciado ante el Ministerio del Ambiente.