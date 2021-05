En entrevista con el canal GEN, la legisladora Rocío Vallejo indicó que el Poder Ejecutivo debe retirar su proyecto de Ley que establece penas carcelarias por vacunación vip y multas por violación de las disposiciones sanitarias, y presentar otra iniciativa diferente.

La congresista aseguró que la propuesta es completamente inaplicable e innecesaria. “No podemos permitir más aprobar leyes que no pueden ser aplicadas”, agregó.

Entre los “vicios” del planteamiento, según citó la legisladora, figura que no se puede autorizar un allanamiento por medios telemáticos, no existe una estructura suficiente para aplicar la normativa y demás la misma no prevé un castigo penal al que recibe la vacuna.

Respecto a la sanción penal a los funcionarios infieles de Salud que vacunan irregularmente, la entrevistada advirtió que con esta propuesta incluso los mismos podrían no ser excluidos del Ministerio. En ese sentido explicó que el sumario administrativo se suspende a la resulta del proceso penal, el cual puede terminar en un sobreseimiento definitivo al hacer alguna donación de leche o lo que considere la Fiscalía. Con ese resultado, el funcionario desleal puede ir a su trabajo y pedir librarse de la sanción administrativa al obtener a su favor el beneficio de la justicia.

Al parecer de Vallejo, las autoridades del Poder Ejecutivo deben abocarse a mejorar su gestión y así recuperar la confianza de la ciudadanía, y no seguir con el garrote. “Acá el Gobierno debe recuperar la credibilidad de la gente. Debe hacerlo con gestión, como el intendente de Villa Elisa, que no era conocido y se hizo conocer por su gestión”, puntualizó.