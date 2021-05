De acuerdo a las cifras de la Dirección de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, el año pasado durante esta época se registraban entre 27 a 35 muertes maternas, hoy día las cifras aumentaron a 45. Esto cambia el escenario puesto que ahora el virus afecta más a las gestantes, independientemente de los factores de riesgo o la cepa.

Sobre ese punto, el Dr. Daniel Ramalho, jefe de consultorios de Gineco Obstetricia del Hospital de Clínicas, explicó que inicialmente se pronosticaba que el embarazo podría ser el peor escenario, aunque durante el año pasado no sucedió.

“Pero ahora no sabemos si las nuevas cepas están cambiando ese contexto, ya que existen centros de referencia como el Hospital San Pablo, con más de 40 pacientes internadas en terapia intensiva, la mitad de ellas con intubación”, expresó.

Señaló que no se han observado malformaciones en el feto a causa del Covid-19, por lo menos en nuestro país. No obstante, puede aumentar las pérdidas en el embarazo, aunque la mayoría de las mujeres se contagia al término de la gestación, después del parto o cesárea, que es donde se presentan mayormente las complicaciones a causa de la enfermedad. En tanto, en el recién nacido no se observan muchas alteraciones, más se da en la madre.

“Está aumentando la causa de muerte materna indirecta por Covid-19. El Ministerio de Salud se aboca a determinar cuál sería el factor de riesgo que lleva a eso. Por eso desde la Sociedad Científica solicitamos que dejen de hacer los famosos baby shower o el descubrimiento del sexo, porque ahí es donde las futuras mamás se contagian y lamentablemente terminan intubadas”, puntualizó.