Sigue el pase de pelota en el Gobierno: hoy el presidente Mario Abdo Benitez dijo que confió en el entonces canciller Luis Castiglioni para negociar con Brasil la concesión de energía en Brasil. Este a su vez aseguró que asignó esa tarea al embajador en Brasil, Hugo Saguier, quien hasta el momento solo afirmó que “la verdad prevalecerá”.

Mismo método aplican otros involucrados en este escándalo: el extitular de ANDE, Pedro Ferreira, le culpó al vicepresidente Hugo Velázquez, este al abogado Joselo Rodríguez y él a su vez se lanza de vuelta contra Ferreira.

VERSIÓN DE CASTIGLIONI

Castiglioni, tras recibir la acusación de Marito, aseguró a la 730 AM que él tampoco tenía conocimiento de todos los detalles del pacto con el Brasil, porque para ello había designado a Hugo Saguier Caballero.

“El día 31 de julio me enteré de cosas que no tenía ni idea que estaban ocurriendo relacionadas a las negociaciones paralelas de compra de energía de una empresa brasileña. Quien dirigió las negociaciones fue el embajador Hugo Saguier Caballero, yo le designé a él. Yo no dirigí la negociación en detalle, le di las direcciones”, aseguró.

Señaló que tres fueron sus directivas para concretar el acuerdo: 1- La contratación de potencia garantizada no podía implicar aumento de tarifa de la ANDE. 2- Nosotros no podemos dejar de lado el instrumento que daba prioridad al Paraguay en la compra de excedentes. 3- Desde el 2009 no se firmaron contratos para la compra de energía, por lo que se debía subsanar toda debilidad en el relacionamiento en el ámbito de energía, para que Brasil no nos quite en cara cuando renegociemos el Anexo C.

Castiglioni contó que, de acuerdo a la información que le proveía Saguier, Brasil inicialmente propuso aumentar 60 % la contratación directa del lado paraguayo, pero el negociador paraguayo rechazó porque la ANDE solo aceptaba el 5 %. Al alegar que era una subcontratación que le perjudicaba, Brasil bajó al 20 %, pero el enviado del Paraguay tampoco aceptó ese porcentaje. Según Luis Castiglioni, el embajador Saguier le pidió autorización para llevar a Brasilia como negociador a Alcides Jiménez, pese a que no era de la ANDE cuando eso.

POLÉMICO PUNTO 6

Hasta el momento nadie sabe quién fue el responsable de haber sacado del acta bilateral el punto 6, que permitía a la ANDE vender su energía en Brasil, por lo que era el único apartado del pacto que beneficiaba al Paraguay.

“Ni después de la firma del acuerdo me mencionaron el famoso punto 6. Recién me enteré del escándalo del abogado Joselo Rodríguez y del ítem 6 cuando salió en los medios de prensa”, dijo. “Nunca me enteré del punto 6. Le llamé al embajador para preguntarle: ‘¿qué diablos era el punto 6?’. Saguier me dijo por WhatsApp que eso nunca estuvo en la mesa de negociación”, agregó.

Insistió en trasladar la consulta al exembajador Saguier respecto a los pormenores de la negociación que finalmente tuvo que ser anulada ante la crisis política desatada al salir a luz. “Hay muchas cosas que yo no sabía, se debe investigar si alguien metió la mano”, esgrimió.

Al consultársele por qué mantuvieron en completo secretismo si es que era un acuerdo bilateral muy beneficioso para el país, alegó que “no era que estábamos orgullosos, era un acuerdo que lograron los negociadores, era solo un marco para la compra de energía porque faltaba firmar el contrato”.