El médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli instó a la población que no realice por su cuenta la combinación de las vacunas contra el Covid-19, al no existir aún evidencia científica sobre esta mezcla.

Según informó el canal GEN y Radio Universo, numerosas personas que se inmunizaron con la dosis única de Janssen, de la compañía estadounidense Johnson & Johnson, volvieron a aplicarse una vacuna más de otra plataforma en nuestro país ante el ingreso de la variante delta.

Consultado sobre si corresponde hacer este “refuerzo casero” con la Pfizer, el infectólogo Tomás Mateo Balmelli respondió de manera categórica que es una estrategia que no tiene rigor científico, porque no hay estudios que avalen esa sincronización. “No digo que esté mal, sino que no está autorizado actualmente por la falta de evidencia científica”, agregó.

El entrevistado resaltó que los 10.000 compatriotas que fueron al extranjero a inmunizarse deben estar tranquilos porque la Janssen tiene una cobertura adecuada para evitar casos graves y hasta la mortalidad del coronavirus.

“No tendría que hacer (mezclar por su cuenta las vacunas), porque para eso están los organismos internacionales que marcan los delineamientos de las vacunas”, refirió y precisó que por el momento solamente está permitida la combinación de AstraZeneca con Pfizer o Moderna.