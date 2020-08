Este lunes, Ronaldiho Gaucho y su hermano Roberto de Assis Moreira, quedaron en libertad tras un proceso de cinco meses al que fueron sometidos en nuestro país.

Si bien nuestras fronteras siguen cerradas para el ingreso, el Gobierno recibió este mismo lunes la solicitud de salida del país del astro brasileño y su hermano, según confirmó el ministro de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Federico González, en comunicación con ABC.

De acuerdo a lo comentado por González, la solicitud es de un vuelo privado desde Asunción a Río de Janeiro para ambas personas a concretarse en la mañana de este martes.

El juez Gustavo Amarilla dispuso este lunes la suspensión condicional del procedimiento para Ronaldinho por un año y la condena abreviada con la suspensión de la pena para Roberto por el lapso de dos años.

Para ambos, el juez aceptó que se repare el daño causado con los US$ 90.000 de Ronaldinho y los US$ 110.000 de Roberto Assis Moreira. El dinero de Roberto será entregado al Ministerio de Justicia, para la compra de insumos sanitarios para la lucha contra el Covid-19. Del dinero de Ronaldinho, US$ 60.000 será entregado al hospital de Clínicas y los otros US$ 30.000 será entregado a la campaña “Todos somos Bianca”.